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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Renard signe le plus mauvais départ de la Tunisie en phase finale depuis 66 ans

Tunisie vs Japon
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H. Renard
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Renard n'a pas réussi à redresser rapidement la situation

La sélection tunisienne a subi une lourde défaite face au Japon (4-0) ce dimanche matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans une rencontre dominée de bout en bout par l’équipe asiatique.

La rencontre a par ailleurs été marquée par un record historique peu enviable pour l’entraîneur français des Aigles de Carthage, Hervé Renard.

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Renard est ainsi devenu le premier sélectionneur à perdre de quatre buts lors de son premier match à la tête des Aigles de Carthage depuis Milan Krstić, battu 5-1 par la Yougoslavie le 3 janvier 1960.

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Par ailleurs, les changements d’entraîneur en cours de tournoi confirment leur bilan historiquement négatif en Coupe du monde : aucun technicien ayant pris les rênes d’une sélection après un remaniement du staff pendant la compétition n’a réussi à remporter son premier match.

Stats Foot dénombre cinq précédents similaires, tous conclus par trois nuls et deux défaites.

Battus sèchement par le Japon, les « Aigles de Carthage » ont officiellement dit adieu à la Coupe du monde 2026 avant même de jouer leur troisième match de groupe face aux Pays-Bas.


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