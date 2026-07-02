Remko Pasveer, 42 ans, effectue un retour surprise dans son ancien club de l’Eredivisie

Selon plusieurs sources médiatiques, dont De Telegraaf, Remko Pasveer prolonge sa carrière au FC Twente. Le gardien de 42 ans, libre de tout contrat, s’installe à Enschede comme troisième gardien et endosse parallèlement le rôle d’entraîneur adjoint des gardiens.

Selon des sources proches du club, le retour de Pasveer est désormais acté. Le vétéran était libre de tout contrat après un bref passage à l’Heracles Almelo, avec lequel il a été relégué de l’Eredivisie la saison dernière.

Il n’est pas recruté pour succéder directement à Przemyslaw Tyton, qui a quitté le club. Le FC Twente étudie d’autres profils pour le poste de deuxième gardien, notamment Kayne van Oevelen, Jeffrey de Lange et Jesper Schendelaar. Le vétéran originaire de Twente devra avant tout assumer le rôle de doublure fiable et de mentor au sein de l’effectif.

Pour Pasveer, il s’agit d’un retour aux sources. Né à Enschede, le gardien a été formé au FC Twente et a porté les couleurs du club entre 2004 et 2006 avant de s’engager librement avec Heracles Almelo.

Après son premier passage à l’Heracles, il a également défendu les buts des Go Ahead Eagles, du PSV, de Vitesse et de l’Ajax. À l’été 2025, il est revenu à l’Heracles dans l’espoir d’aider le club à se maintenir au plus haut niveau, en vain.

Un retour au FC Twente constituait depuis longtemps un souhait pour Pasveer. En 2021, il déclarait à ce sujet : « Oui, pourquoi pas ? Mon contrat se termine de toute façon et j’aimerais continuer à jouer. Si, à un moment donné, le FC Twente dit avoir besoin d’un gardien et que je n’ai pas de club, alors tout est négociable. Tout est possible. »

À l’époque, le dossier n’avait pas abouti : l’Ajax s’était manifesté et le gardien avait pris la direction d’Amsterdam. Au sein du club le plus titré des Pays-Bas, il s’est imposé comme un pilier et a disputé exactement 100 matchs officiels. Ces six derniers mois, il a joué onze rencontres sous les couleurs d’Heracles.