Remko Pasveer, 42 ans, effectue un retour inattendu dans son ancien club de l’Eredivisie

Remko Pasveer prolonge sa carrière au FC Twente, comme l’ont officialisé les Tukkers via leurs canaux institutionnels. Le gardien de 42 ans, libre de tout contrat, arrive à Enschede pour endosser le rôle de troisième gardien et assumer parallèlement les fonctions d’entraîneur adjoint des gardiens.

Le vétéran était libre de tout contrat après un bref passage à l’Heracles Almelo, avec lequel il a été relégué de l’Eredivisie la saison dernière.

Il n’est pas recruté pour succéder directement à Przemyslaw Tyton, parti ailleurs. Pour le poste de deuxième gardien, le club envisage d’autres profils, tels que Kayne van Oevelen, Jeffrey de Lange et Jesper Schendelaar. Le vétéran devra avant tout assurer un rôle de doublure fiable et de mentor au sein du groupe.

Le directeur technique Erik ten Hag se réjouit de l’arrivée de Pasveer. « Remko possède une immense expérience et sera un renfort bienvenu pour notre équipe de gardiens la saison prochaine », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Pour Pasveer, il s’agit d’un retour aux sources : formé au club et né à Enschede, il avait déjà porté les couleurs du FC Twente entre 2004 et 2006 avant de s’engager librement avec Heracles Almelo.

Après son premier passage à l’Heracles, il a défendu les buts des Go Ahead Eagles, du PSV, de Vitesse et de l’Ajax. À l’été 2025, il est revenu à Almelo dans l’espoir d’aider le club à se maintenir au plus haut niveau, en vain.

Un retour au FC Twente constituait depuis longtemps un souhait pour Pasveer. En 2021, il déclarait à ce sujet : « Oui, pourquoi pas ? Mon contrat se termine de toute façon et j’ai envie de continuer à jouer. Si, à un moment donné, le FC Twente dit avoir besoin d’un gardien et que je n’ai pas de club, alors tout est négociable. Tout est possible. »

Finalement, le transfert n’avait pas eu lieu : l’Ajax s’était manifesté et le gardien avait pris la direction d’Amsterdam. Au sein du club le plus titré des Pays-Bas, il s’est imposé comme un pilier et a disputé exactement 100 matchs officiels. Ces six derniers mois, il a joué onze rencontres sous les couleurs d’Heracles.