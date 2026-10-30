Bien qu'il soit l'un des visages marquants du sacre de l'Espagne championne du monde, et malgré sa volonté clairement affichée de revenir en Liga, il semble que le chemin de Pedro Porro vers le Bernabéu ou le Camp Nou reste bouché, mais pour des raisons totalement différentes.

Les célèbres journalistes Javier Herráiz et Santi Ovalle ont révélé dans l'émission « Deportivo SER » sur la radio espagnole « Cadena SER » les coulisses de l'intérêt des deux géants du football espagnol pour le latéral droit de Tottenham Hotspur, qui a laissé entendre lors de sa dernière apparition son désir de revenir un jour en Espagne.

À Madrid : la surpopulation étouffe le dossier

Du côté du Real Madrid, bien que Herráiz reconnaisse que « Pedro Porro serait idéal pour le Real Madrid », l'affaire n'atteint pas le niveau de priorité actuellement, et la raison en est l'excès de noms au poste de latéral droit.

Herráiz a déclaré en direct : « Le joueur sait qu'il y a de l'intérêt, mais il y a actuellement deux joueurs à son poste, et Fede Valverde jouera au poste de latéral droit lors de tous les matchs importants », soulignant que la concurrence ne se limite pas à Carvajal, mais s'étend à des noms fortement évoqués sur la table des Merengues comme Denzel Dumfries et Trent Alexander-Arnold.

Herráiz a indiqué que la clé de l'arrivée de Porro au Bernabéu pourrait être le départ d'Arnold, précisant : « On dit qu'il n'est pas heureux ici, mais lorsque le Real Madrid jouait à Liverpool, il y avait une fresque murale contre lui. Les choses se sont compliquées pour lui, mais pour le Real Madrid, ce ne serait pas une mauvaise opération s'il cherchait un autre endroit. »

Il a conclu : « Porro n'est pas une priorité pour le Real Madrid à l'heure actuelle, mais il fait partie de leurs intérêts, et qui sait s'il reviendra l'été prochain, car Pedro Porro le souhaite ardemment. »

À Barcelone : les caisses sont l'obstacle

À Barcelone, en revanche, le problème n'est pas dans les noms mais dans les chiffres. Santi Ovalle a confirmé que le président du club Joan Laporta et le directeur sportif Deco « l'apprécient énormément, mais son prix était beaucoup trop élevé cet été ».

Ovalle a expliqué que la situation financière complexe empêchera tout mouvement prochain : « Barcelone aura de nouveau des difficultés avec les règles du fair-play financier, compte tenu des nombreux problèmes qu'ils rencontreront pour le retour à Montjuïc. Je ne pense pas que Barcelone soit en position d'investir massivement dans un latéral droit cet été. »

Malgré l'obstacle financier, l'ambiance au sein du vestiaire de Barcelone accueille favorablement l'opération, Ovalle ayant indiqué que « Lamine Yamal serait le premier intéressé, lui dont la relation avec Porro a été excellente lors de la Coupe du monde », ajoutant : « Le vestiaire fera pression en faveur de Pedro Porro si possible, car c'est un joueur de l'équipe nationale, et tout ce qui les réunirait à Barcelone serait séduisant. »

Ce blocage vient ouvrir la porte à des solutions internes à Barcelone, le club ayant commencé ces dernières semaines à s'appuyer sur le talent de l'académie Xavi Espart, dans un contexte d'avertissements de l'entraîneur Hansi Flick sur la baisse de niveau d'Alejandro Balde, signe évident que le renforcement des postes de latéraux est devenu un besoin pressant qui se heurte toujours au mur du fair-play.