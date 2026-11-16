Reiziger réagit aux débuts remarqués d’Oufkir avec le Maroc après son choix très commenté

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Michael Reiziger a réagi auprès d’ESPN aux débuts d’Ayoub Oufkir avec le Maroc. L’ailier avait auparavant choisi, contre toute attente, de rejoindre les Lions de l’Atlas.

Pendant longtemps, tout semblait indiquer qu’Oufkir choisirait les Pays-Bas, mais l’attaquant de l’AZ a récemment informé la fédération néerlandaise de sa décision définitive de jouer pour le Maroc.

Reiziger a été déçu par cette décision. « Son absence se fait beaucoup sentir. Ce n’est pas seulement un bon footballeur, c’est aussi quelqu’un d’agréable dans le groupe », avait-il déclaré la semaine dernière à ESPN.

Le sélectionneur ne s’attendait pas à ce choix, puisque Oufkir lui avait donné sa parole et s’était engagé auprès des Espoirs néerlandais, avec la possibilité de rejoindre plus tard l’équipe des Pays-Bas.

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« Qu’il choisisse aujourd’hui le Maroc si peu de temps avant une double confrontation aussi importante, oui, ça fait mal », avait-il déclaré à Zeist. « Je ne veux pas accabler Oufkir, car c’est un garçon sympathique, avec qui j’ai beaucoup aimé travailler, mais ce n’est évidemment pas très élégant », avait-il ajouté.

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Vendredi soir, le Maroc a battu le Niger 5-1 et Oufkir a inscrit le dernier but. Reiziger indique ne pas encore avoir eu de contact avec son ancien protégé.

« Même s’il n’est pas avec moi (chez les Espoirs néerlandais, NDLR) et que, pour moi… J’ai déjà expliqué ce que je ressens à ce sujet. Je suis tout de même content qu’il ait marqué un but pour ses débuts », dit-il.

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Reiziger rappelle qu’il avait déjà dit apprécier « ce garçon ». « J’ai pris plaisir à travailler avec Ayoub, il est formidable dans le groupe, alors on est aussi content pour lui. »

Le sélectionneur de 53 ans va-t-il encore envoyer un message au joueur de l’AZ ? « Oh, bien sûr ! » Les événements de la semaine écoulée n’ont donc pas abîmé leur relation. « La façon dont cela s’est passé n’est évidemment pas bonne. »

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« Mais on en a assez dit à ce sujet. Pour le reste, on lui souhaite le meilleur pour l’avenir », conclut Reiziger, qui affrontera de nouveau les Espoirs danois mardi soir dans un match décisif pour la qualification à l’Euro.