Le Néerlandais Tijjani Reijnders a vécu une soirée exceptionnelle sous le maillot d'Al-Qadisiyah, après avoir mené son équipe à une large victoire face à Al-Riyadh sur le score de 6-0, dans le cadre du championnat saoudien Roshn Pro League, lors d'un match marqué par une prestation offensive remarquable du joueur néerlandais, qui est parvenu à inscrire un triplé historique durant la rencontre.

L'importance de cette victoire ne s'est pas limitée au score large ni à la performance de Reijnders, car la rencontre a revêtu un caractère particulier pour Al-Qadisiyah, qui a continué d'inscrire des chiffres marquants dans l'histoire de ses participations à la compétition, tout en grimpant en tête du classement avec un total de 28 points.

Selon le réseau « Opta » spécialisé dans les statistiques du football, Al-Qadisiyah a porté son total à 100 victoires dans l'histoire de ses participations au championnat saoudien Pro League, devenant ainsi la onzième équipe à atteindre la barre des 100 victoires ou plus dans la compétition, et ce après son succès face à Al-Riyadh.

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Quant à Reijnders, il a inscrit le premier triplé de sa carrière, laissant sa propre empreinte lors de la soirée du centenaire historique d'Al-Qadisiyah, après avoir démontré ses qualités offensives et contribué directement à l'obtention de l'un des plus larges résultats de l'équipe durant la saison en cours.

Le joueur néerlandais est ainsi devenu le footballeur ayant le plus souvent ouvert le score avec son club durant la saison en cours de la Roshn League, avec 5 matchs, à égalité avec le Nigérian George Ilenikhena (Al-Ittihad).

Reijnders a porté son total à 8 buts, se plaçant à la deuxième place du classement des buteurs de la Roshn Pro League, derrière l'Anglais Ivan Toney, leader de la compétition, avec un écart de 5 buts (13).