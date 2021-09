Reims calme les Canaris, Metz lance sa saison, Angers freiné

Reims a mis fin aux ardeurs nantaises (3-1). Dans le même temps, Metz s'est imposé à Brest (1-2), tandis qu'Angers a concédé le nul à Troyes (1-1).

Reims calme les ardeurs des Canaris

Après une saison 2020-21 très compliquée avec une relégation en Ligue 2 évitée de justesse, les Canaris retrouvaient des couleurs ces dernières semaines. Septième de Ligue 1, le FC Nantes restait sur deux victoires consécutives avant son déplacement à Reims, moins fringuant. Ce dimanche, sur la pelouse du stade Auguste Delaune, ce sont pourtant les Rémois qui ont réalisé la bonne opération. Après un bon début de match des locaux, ce sont les hommes d'Antoine Kombouaré qui se sont montrés les plus dangereux, emmenés par un Moses Simon virevoltant puis maladroit (42e, 44e). Au retour des vestiaires, le défenseur Thomas Foket a su libérer les siens (50e).

Le talent de Moses Simon a ensuite fait la différence. Et de quelle manière ! L'ailier nantais a égalisé à la suite d'un pur festival avant de conclure du droit (61e). Loin d'être abattu, le Stade de Reims a repris le lead à vingt minutes du terme de la rencontre (72e), sauvé par un but de son jeune attaquant Hugo Ekitike. Dans un grand jour, ce dernier s'est même mué en joker de luxe, s'offrant un doublé crucial presque dans la foulée (76e) sur une tentative contrée prenant à contre pied Albon Lafont.

Metz lance sa saison et enfonce Brest

Plusieurs équipes mal classées étaient à l'oeuvre ce dimanche dans le Multi Ligue 1. Metz et Brest, seules équipes avec l'AS Saint-Etienne à ne pas avoir remporté le moindre match depuis le début de la saison, s'affrontaient notamment dans un match à ne pas perdre. Dans le Finistère, ce duel a d'abord tourné à l'avantage des Grenats. Ces derniers ont pris les devants grâce à un but marqué par la recrue Nicolas De Préville, buteur sur la toute première opportunité de son équipe en première période (26e).

Dur pour Brest, qui a ensuite fait preuve de ressource en égalisant. Le but des locaux a été inscrit par Romain Faivre, qui n'a pas tremblé pour convertir son pénalty (68e). Oui mais voilà, les visiteurs étaient revanchards après leur défaite cruelle contre le PSG (1-2) et ont fait le forcing pour l'emporter. Ils ont donc été récompensés par la troisième réalisation de la saison du latéral droit Fabien Centonze, dont la frappe à l'angle de la surface de réparation, déviée par un pied adverse, a trouvé le chemin des filets (74e).

Angers et Troyes se tiennent en respect

Dans le même temps, les Troyens affrontaient le SCO d'Angers, l'une des belles surprises de ce début de saison. Plus entreprenants, les promus ont d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Mama Baldé, qui a trompé Paul Bernardoni en profitant de l'espace laissé entre les jambes du portier angevin (22e). Libérés par ce but, les hommes de Laurent Battles ont ensuite insisté en se procurant plusieurs occasions franches, manquées par Yoann Touzghar (25e, 45e). Un manque de réalisme qui s'est ensuite payé cash. En seconde période, les visiteurs sont revenus au score sur un pénalty transformé par Thomas Mangani (65e). Dans les derniers instants de la rencontre, l'ESTAC s'est vu refuser le but de la victoire après utilisation de la VAR à la suite d'un hors-jeu litigieux sanctionné par Thomas Léonard. Troyes pourra nourrir des regrets...