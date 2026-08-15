Entre messages successifs et spéculations qui ne faiblissent pas, l'avenir de Dani Ceballos approche d'un moment décisif, le joueur étant désormais confronté à un choix qui pourrait déterminer sa prochaine destination avant la fermeture du marché des transferts estival. Le milieu de terrain espagnol continue de patienter, alors que se multiplient les indices liant son avenir au Real Betis, le club qui l'a formé et qui occupe une place particulière dans sa carrière.

Malgré l'intérêt d'autres clubs, Ceballos n'a pas encore tranché sur sa prochaine étape, depuis l'annonce de la fin de son aventure avec le Real Madrid cet été.

Ceballos a publié un message sur son compte officiel Instagram, dans lequel il a écrit : « On m'a demandé un jour quelle était la chose la plus folle que j'aie faite par amour, et j'ai répondu : attendre. » Une phrase qui a suscité la réaction des supporters du Betis, qui y ont vu un signe de son attachement à un retour au club andalou, selon le site El Desmarque.

Ceballos est âgé de 30 ans, tandis que la direction du Betis souhaite le récupérer, mais les négociations se heurtent encore à un obstacle financier, le club ayant besoin de libérer de l'espace dans son budget salarial afin d'enregistrer le joueur et de finaliser l'opération.

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Ceballos attend un appel décisif de Manu Fajardo, le directeur sportif du Betis, afin de déterminer si le club est en mesure de franchir l'étape finale. La pression du temps s'accroît avec l'approche du coup d'envoi du championnat espagnol. Le milieu de terrain avait reçu des offres d'autres clubs durant l'été, mais il a continué de donner la priorité au Betis.

Ceballos a par ailleurs renoncé à une somme d'argent importante au Real Madrid et rompu son contrat, une démarche qui semblait cohérente avec sa volonté de faciliter un retour dans son ancien club.

Au cours des dernières semaines, Ceballos a utilisé ses comptes sur les réseaux sociaux pour publier des photos, des chansons et des messages qui ont alimenté les spéculations sur son avenir, avant que ses signaux ne deviennent plus directs.

Malgré cela, le retour n'est pas encore acté, la décision finale restant liée à la capacité du Betis à régler sa situation financière et à libérer l'espace nécessaire dans son budget salarial avant la fin de la période des transferts.

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