Comment regarder Sporting Gijon contre Real Valladolid avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 13 8 nov. 2026 - 12:30 Estadio El Molinon

Le Sporting Gijon reçoit le Real Valladolid à l’Estadio El Molinon pour une rencontre de Segunda División qui revêt une réelle importance pour les deux clubs à ce stade de la saison.

L’équipe de Nicolas Larcamon occupe la septième place du classement et aborde ce match sur une bonne série, avec trois victoires lors de ses quatre dernières sorties en Segunda División. De quoi donner confiance à ses supporters.

Lors de son dernier match de championnat, le Sporting s’est imposé sur le terrain de l’AD Ceuta FC, un résultat qui confirme sa capacité à obtenir des victoires à l’extérieur comme devant son public.

Le Valladolid de Fran Escriba aborde cette rencontre à la treizième place, mais a montré qu’il savait répondre présent dans les moments importants en inscrivant quatre buts contre Leganes lors de son dernier match de Segunda División, il y a quelques jours seulement.

Ce résultat à Leganes aura renforcé la confiance du Valladolid, même si son bilan sur les cinq derniers matches reste irrégulier, entre larges victoires et défaites de nature à inquiéter Escriba.

Les deux équipes se sont souvent affrontées dans cette division ces dernières saisons, avec des résultats favorables tantôt à l’une, tantôt à l’autre. Difficile, dans ces conditions, de désigner un favori incontestable.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Sporting Gijon contre Real Valladolid, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des deux équipes.

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