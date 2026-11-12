Comment regarder Slovaquie - Îles Féroé avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

La Slovaquie reçoit les îles Féroé à la Kosice Football Arena pour une rencontre de Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA qui pourrait peser lourd en tête du groupe 3.

L’équipe de Vladimir Weiss occupe la première place du groupe et cherchera à creuser l’écart en s’imposant à domicile, à Kosice. La Slovaquie affiche une bonne forme dans cette campagne de Ligue des nations, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches officiels.

Les îles Féroé arrivent en Slovaquie à la deuxième place du groupe : cette rencontre oppose donc directement les deux premiers. L’équipe d’Eydun Klakstein a fait preuve de résistance tout au long de la campagne, obtenant quatre matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Les deux équipes se sont déjà affrontées au cours de cette édition de la Ligue des nations et s’étaient séparées sur un match nul (1-1). La Slovaquie voudra prendre sa revanche à domicile, tandis que les îles Féroé se croient capables de la contrarier à nouveau.

Alors que le classement du groupe est serré et que chaque point compte, les deux équipes ont beaucoup à jouer. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match.

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