Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League C
team-logoSlovaquie
Kosice Football Arena
team-logoIles Féroés
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Avec le concours de

Regardez Slovaquie - îles Féroé en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Slovaquie vs Iles Féroés
Slovaquie
Iles Féroés
UEFA Nations League C

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct Slovaquie - îles Féroé aujourd’hui en Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA.

Comment regarder Slovaquie - Îles Féroé avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
BelgiqueDAZN
SuisseDAZN
CanadaDAZN
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisiebeIN SPORTS CONNECT
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

crest
UEFA Nations League C - Journée 5
Kosice Football Arena

La Slovaquie reçoit les îles Féroé à la Kosice Football Arena pour une rencontre de Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA qui pourrait peser lourd en tête du groupe 3.

L’équipe de Vladimir Weiss occupe la première place du groupe et cherchera à creuser l’écart en s’imposant à domicile, à Kosice. La Slovaquie affiche une bonne forme dans cette campagne de Ligue des nations, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches officiels.

Les îles Féroé arrivent en Slovaquie à la deuxième place du groupe : cette rencontre oppose donc directement les deux premiers. L’équipe d’Eydun Klakstein a fait preuve de résistance tout au long de la campagne, obtenant quatre matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Les deux équipes se sont déjà affrontées au cours de cette édition de la Ligue des nations et s’étaient séparées sur un match nul (1-1). La Slovaquie voudra prendre sa revanche à domicile, tandis que les îles Féroé se croient capables de la contrarier à nouveau.

Alors que le classement du groupe est serré et que chaque point compte, les deux équipes ont beaucoup à jouer. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match.

Actualités des équipes et effectifs

Slovaquie vs Iles Féroés Équipes probables

Entraineur

  • Vladimír Weiss

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google