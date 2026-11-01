Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 2
team-logoRed Star
Stade Bauer
team-logoNancy
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
GOAL-e
Avec le concours de

Regardez Red Star contre Nancy en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Red Star vs Nancy
Red Star
Nancy
Ligue 2

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Red Star contre Nancy en direct aujourd’hui en Ligue 2.

Comment regarder Red Star - Nancy avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

FrancemyCANAL
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieTOD TV
  • Choisissez un VPN fiable. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ExpressVPN) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffusions internationales ci-dessus).
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site internet du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

crest
Ligue 2 - Journée 11
Stade Bauer

Le Red Star reçoit Nancy au stade Bauer, à Paris, pour un match de Ligue 2 qui revêt un véritable enjeu pour les deux équipes alors que la saison entre dans sa période automnale.

Le Red Star de Damien Perrinelle aborde cette rencontre après avoir perdu deux de ses trois derniers matches de championnat. Cette série menace d’entamer la dynamique que l’équipe avait construite plus tôt dans la saison.

Nancy arrive en meilleure forme. L’équipe d’Oswald Tanchot a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat et possède la confiance d’une formation qui sait obtenir des résultats à l’extérieur.

Les deux clubs se connaissent bien. Leurs récentes confrontations ont été disputées et serrées, souvent décidées par de faibles écarts.

Alors que le Red Star occupe la sixième place et Nancy la quatrième, les trois points en jeu pourraient avoir une réelle incidence sur la première moitié du classement.

Pour savoir comment regarder ce match de Ligue 2 en direct, poursuivez votre lecture ci-dessous.

Actualités des équipes et effectifs

Red Star vs Nancy Équipes probables

Entraineur

  • D. Perrinelle

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google