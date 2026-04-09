Regardez le documentaire « Stars of the Elite » en exclusivité sur stc tv

Le plus grand documentaire sportif vient de démarrer « Stars of the Elite », diffusé en exclusivité sur stc tv, offre un regard neuf sur le football saoudien. Les caméras ne se limitent pas au rectangle vert : elles captent aussi, en coulisses, des moments authentiques et des témoignages humains inédits.

Composé de cinq épisodes, le programme explore différents aspects de la vie des joueurs, entre compétitions intenses sur les terrains et pressions du quotidien, offrant ainsi un regard authentique sur le football professionnel saoudien.

La série emmène les téléspectateurs dans les vestiaires, où se jouent les moments décisifs avant les matchs et les réactions après le coup de sifflet final, ainsi que les discussions en coulisses et les stratégies que le public ne voit jamais, afin de révéler les coulisses de la prise de décision au sein des clubs.

Lire aussi... Ligue aérienne d'élite 2026... Le format du championnat, la désignation du vainqueur et tout ce que vous voulez savoir

Le documentaire dévoile aussi les défis hors du terrain — ambition, adaptation, pression psychologique — et leur impact sur les performances, offrant un équilibre subtil entre dimension humaine et exigence sportive.





Getty/Goal





« Les stars de l’élite » suit le parcours de cinq joueurs aux trajectoires variées vers le professionnalisme, parmi lesquels Asim Mohammed, Saad Al-Mutairi et Bassem Al-Arini. Chacun a tracé sa voie, entre défis et ambitions, forgeant ainsi sa carrière.

Khaled Abdel-Gawad et Ammar Al-Ghamdi apportent, enfin, leur propre récit dramatique, illustrant la diversité des origines et des styles qui façonnent la nouvelle génération de talents du football saoudien, ainsi que les obstacles qui jalonnent leur route vers la gloire.









Au terme de la phase de groupes de la Saudi Elite Cup U21, « Stars of the Elite » livre une expérience visuelle et humaine complète. Le programme alterne moments de joie, victoires, échecs et périodes de forte pression, offrant au téléspectateur un éclairage rare sur le parcours d’un joueur vers la notoriété dans un univers où défis et ambitions ne cessent de croître.

Diffusée à l’issue de la phase de championnat de la Goi Elite U21, la série montre Al-Ittifaq en tête du classement, juste derrière Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Taawoun, les quatre équipes directement qualifiées pour les quarts de finale.

Un tour de barrages, réunissant les huit formations classées de la 5e à la 12e place, permettra à quatre d’entre elles de rejoindre les quatre premiers directement qualifiés pour les quarts de finale. Le futur champion émergera ensuite du tableau à élimination directe.

Regardez gratuitement le championnat saoudien de football sur STC. Inscrivez-vous dès maintenant !