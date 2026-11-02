Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Choisissez un VPN fiable. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette).

Optez pour un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France DAZN Belgique DAZN Suisse DAZN Canada Fubo

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous au service du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Serie A Femminile - Journée 5 2 nov. 2026 - 14:30

Fiorentina-Juventus est diffusé en direct sur DAZN. Voici les détails pour suivre le match en streaming.

La Fiorentina reçoit la Juventus dans une rencontre de Serie A féminine entre deux équipes aux ambitions différentes, mais qui ont toutes deux besoin de points. La Fiorentina aborde ce rendez-vous dans une période de bonnes performances, tandis que la Juventus cherche à réagir après une période difficile en championnat.

La Fiorentina de Pablo Pinones-Arce occupe la cinquième place du classement et a fait preuve de solidité lors de ses dernières sorties. Sa victoire 1-2 à Parme lors de la dernière journée a confirmé sa capacité à obtenir des résultats même à l’extérieur.

La Juventus d’Isaac Guerrero traverse, elle, une période compliquée en Serie A. Trois défaites lors de ses quatre derniers matches de championnat, contre la Roma, Como et l’AC Milan, ont pesé sur son classement : elle se trouve à la neuvième place.

La seule note positive pour la Juventus ces dernières semaines est venue d’Europe. Sa victoire 1-4 contre l’Austria Wien W en Ligue des champions féminine a montré que l’équipe sait encore marquer et construire du jeu lorsque les conditions le permettent.

Pour la Juventus, ce déplacement à Florence représente un test important. Une défaite risquerait de compliquer encore une situation déjà peu brillante au classement, tandis qu’un résultat positif pourrait relancer une saison jusqu’ici en deçà des attentes.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming, avec l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles sur les compositions d’équipe.

Actualités des équipes

Du côté de la Fiorentina, l’entraîneur Pablo Pinones-Arce n’a signalé aucune joueuse indisponible ou suspendue. Aucune composition probable n’a été communiquée et des mises à jour seront apportées dans les heures précédant le coup d’envoi.

Du côté de la Juventus, Isaac Guerrero n’a pas non plus signalé de blessure ou de suspension. Le club n’a communiqué aucune composition officielle : les informations seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Forme du moment

La Fiorentina a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Lors de la dernière journée, elle s’est imposée 1-2 à Parme, confirmant sa capacité à obtenir des résultats loin de ses bases. Auparavant, elle avait fait match nul 1-1 contre Como et battu Sassuolo 2-0. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre l’Inter, 2-0. En cinq matches, la Fiorentina a marqué 6 buts et en a encaissé 4.

La Juventus a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Sa victoire la plus récente est intervenue en Ligue des champions féminine contre l’Austria Wien W, sur le score de 1-4. Mais en championnat, elle reste sur trois défaites consécutives : 2-5 contre la Roma, 2-4 contre Como et 2-1 contre l’AC Milan. Son autre victoire sur cette période remonte au succès 3-0 à l’extérieur contre le BK Haecken FF en Ligue des champions. En cinq matches, la Juventus a marqué 10 buts, mais en a encaissé 15.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsque la Juventus s’était imposée 1-2 sur le terrain de la Fiorentina en Serie A. Sur leurs cinq derniers duels, la Juventus compte trois victoires contre deux pour la Fiorentina. Elle a inscrit 8 buts lors de ces rencontres, contre 5 pour la Fiorentina.

Classement

En Serie A féminine, la Fiorentina occupe la cinquième place, tandis que la Juventus est neuvième. Cette dernière est derrière sa rivale au classement et ne peut se permettre de nouveaux faux pas si elle veut revenir dans la course aux premières places.