Comment regarder Esteghlal contre Al-Shamal avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 4 3 nov. 2026 - 11:00

Esteghlal et Al-Shamal s’affrontent en phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux clubs cherchent à prendre de l’élan au classement de la zone Ouest.

Esteghlal aborde cette rencontre sous la direction de Sohrab Bakhtiarizadeh après avoir connu des résultats contrastés dans les différentes compétitions. Le club iranien a rivalisé sur la scène continentale, mais peine à trouver de la régularité en Persian Gulf Pro League.

Al-Shamal reste sur une lourde défaite 4-1 face à Al-Sadd en Stars League le 30 octobre, lors de son dernier match avant cette rencontre. David Prats attend une réaction après ce revers.

Le club qatari a toutefois battu Al Hilal 3-1 en Ligue des champions Élite de l’AFC le 27 octobre, preuve qu’il peut rivaliser à ce niveau malgré son irrégularité en championnat.

Esteghlal occupe la sixième place du classement du groupe Ouest, tandis qu’Al-Shamal est huitième. Cette rencontre pourrait donc peser sur les chances de qualification des deux équipes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Esteghlal contre Al-Shamal.

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