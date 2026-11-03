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AFC Champions League Elite
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Regardez Esteghlal - Al-Shamal en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Esteghlal vs Al-Shamal
Esteghlal
Al-Shamal
AFC Champions League Elite

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Esteghlal-Al-Shamal en direct aujourd’hui en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Comment regarder Esteghlal contre Al-Shamal avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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  • Choisissez un VPN fiable. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ExpressVPN) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Avant-match

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AFC Champions League Elite - Journée 4

Esteghlal et Al-Shamal s’affrontent en phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux clubs cherchent à prendre de l’élan au classement de la zone Ouest.

Esteghlal aborde cette rencontre sous la direction de Sohrab Bakhtiarizadeh après avoir connu des résultats contrastés dans les différentes compétitions. Le club iranien a rivalisé sur la scène continentale, mais peine à trouver de la régularité en Persian Gulf Pro League.

Al-Shamal reste sur une lourde défaite 4-1 face à Al-Sadd en Stars League le 30 octobre, lors de son dernier match avant cette rencontre. David Prats attend une réaction après ce revers.

Le club qatari a toutefois battu Al Hilal 3-1 en Ligue des champions Élite de l’AFC le 27 octobre, preuve qu’il peut rivaliser à ce niveau malgré son irrégularité en championnat.

Esteghlal occupe la sixième place du classement du groupe Ouest, tandis qu’Al-Shamal est huitième. Cette rencontre pourrait donc peser sur les chances de qualification des deux équipes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Esteghlal contre Al-Shamal.

Actualités des équipes et effectifs

Esteghlal vs Al-Shamal Équipes probables

Entraineur

  • S. Bakhtiarizadeh

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