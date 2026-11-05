Comment regarder Dunkerque contre Guingamp avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Stade Marcel-Tribut

Dunkerque reçoit Guingamp au stade Marcel-Tribut pour une rencontre de Ligue 2 qui revêt une réelle importance pour les deux équipes à l’approche de la fin de saison.

L’équipe de Pierre Webo aborde ce match dans une période difficile. Avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, Dunkerque occupe la 12e place du classement et devra réagir à domicile pour enrayer sa mauvaise série.

Guingamp arrive dans de meilleures dispositions. L’équipe de Sylvain Ripoll a remporté deux de ses trois derniers matches de Ligue 2, dont une nette victoire 3-0 face à Saint-Etienne, et occupe la neuvième place du classement.

Les deux clubs se sont affrontés quatre fois en Ligue 2 au cours des deux dernières saisons, avec des rencontres serrées comme des victoires nettes. Leurs précédents duels ne dégagent aucun favori évident, ce qui rend l’issue du match de samedi d’autant plus difficile à prévoir.

Dunkerque peut puiser de la confiance dans ses résultats face à Guingamp. Le club l’a emporté 3-1 contre Guingamp dans ce stade en avril 2025, puis 1-0 lors d’un barrage de qualification pour la Ligue 1 le mois suivant.

Du côté de Guingamp, les résultats à l’extérieur en championnat ont été irréguliers, mais la dynamique récente de l’effectif donne à Ripoll des raisons d’être optimiste avant ce déplacement dans le Nord.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Dunkerque contre Guingamp, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières informations sur les deux équipes.

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