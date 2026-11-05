Comment regarder Dijon contre le Red Star avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Municipal Gaston Gerard

Dijon reçoit le Red Star au stade municipal Gaston-Gérard pour une rencontre de Ligue 2 qui s’annonce particulièrement intéressante entre deux équipes aux dynamiques récentes contrastées.

Le Dijon de Baptiste Ridira occupe la huitième place du classement et cherchera à prolonger une série encourageante, marquée par des séquences de qualité, même si la régularité lui a fait défaut lors de ses cinq dernières sorties.

Le Red Star arrive en Bourgogne à la sixième place, ce qui donne à l’équipe de Damien Perrinelle un léger avantage au classement. Une place dans la première moitié du tableau reste tout à fait à la portée des Parisiens, même si leurs résultats récents sont pour le moins irréguliers.

Dijon a signé une victoire notable à Grenoble (3-1) lors de sa dernière sortie en Ligue 2, un résultat qui aura redonné le moral au club avant cette rencontre à domicile.

Le Red Star, à l’inverse, a subi une lourde défaite à Nancy (4-1) il y a quelques jours à peine et voudra absolument réagir. Deux défaites consécutives mettent Perrinelle sous pression pour trouver rapidement des solutions.

Alors que les deux entraîneurs cherchent encore à installer de la régularité dans le jeu de leurs équipes, cette rencontre promet un après-midi disputé et imprévisible en Ligue 2.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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