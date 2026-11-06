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Serie A Femminile - Journée 6 7 nov. 2026 - 06:30

Calcio Como 1907-Roma sera diffusé en direct sur DAZN. Voici les options disponibles pour suivre le match à la télévision et en streaming.

Le Calcio Como 1907 reçoit la Roma dans un match de Serie A féminine opposant les équipes classées troisième et première du championnat. Les Lombardes de Selena Mazzantini accueillent la Roma, leader du classement, pour ce qui s’annonce comme un test important pour les deux formations.

Como aborde ce rendez-vous avec trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches de championnat. La victoire 4-2 sur le terrain de la Juventus reste le résultat le plus marquant de cette période de bonne forme, même si le nul 1-1 contre Ternana lors de la dernière journée a mis fin à sa série de succès.

La Roma de Gianpiero Piovani se présente quant à elle invaincue lors de ses quatre dernières sorties en Serie A et en Ligue des champions féminine, avec trois victoires consécutives en championnat qui ont conforté sa première place. Le net succès 5-2 contre la Juventus et la victoire 4-2 face à l’AC Milan témoignent de la qualité offensive d’un effectif capable de faire mal à ses adversaires.

La Roma reste sur une défaite 2-0 contre Chelsea en Ligue des champions féminine, mais ses performances en Serie A ont été régulières. La victoire 2-1 contre le Napoli féminin lors de la dernière journée de championnat confirme que l’équipe garde le cap, même dans les déplacements les plus difficiles.

Pour Como, arrêter le leader à domicile reviendrait à envoyer un message clair à ses rivales et à réduire l’écart au classement. Pour la Roma, ramener les trois points renforcerait encore sa première place à un moment de la saison où la régularité est essentielle.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Du côté de Como, Selena Mazzantini n’a annoncé aucune joueuse indisponible ou suspendue avant ce match. La composition probable n’a pas encore été communiquée et sera actualisée dans les heures précédant le coup d’envoi.

Du côté de la Roma, Gianpiero Piovani n’a pas non plus donné d’indications officielles sur d’éventuelles blessures ou suspensions. Les dernières informations sur l’effectif disponible seront ajoutées dès qu’elles seront connues.

Forme du moment

Como a enregistré trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches de Serie A, avec douze buts marqués et huit encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Ternana Femminile, qui a mis fin à une série de trois succès consécutifs. Parmi ses résultats les plus marquants figurent la victoire 4-2 sur le terrain de la Juventus, suivie du succès 4-1 contre l’AC Milan.

La Roma présente quatre résultats sur ses cinq derniers matches de Serie A et de Ligue des champions féminine : trois victoires et deux défaites. En championnat, la Roma a remporté ses trois dernières rencontres, dont le 2-1 contre le Napoli féminin, le 2-5 face à la Juventus et le 4-2 contre l’AC Milan. Ses seules défaites sont survenues en Ligue des champions féminine, contre Chelsea et Barcelone. Au total, la Roma a inscrit treize buts et en a encaissé dix lors des cinq matches pris en compte.

Confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible sur les précédentes rencontres entre le Calcio Como 1907 et la Roma féminine. Il n’est donc pas possible de dresser un bilan historique des confrontations directes entre les deux formations.

Classement

En Serie A féminine, la Roma occupe la première place, tandis que le Calcio Como 1907 se trouve au troisième rang du classement général.