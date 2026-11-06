Comment regarder Caen contre Versailles avec un VPN

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France DAZN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:45

Caen reçoit Versailles en Ligue 3. Les deux équipes abordent la rencontre dans une forme correcte et ne sont séparées que d’une place au classement.

Quatrième au classement avant cette rencontre, Caen cherche à réduire l’écart avec les équipes qui le précèdent. Ses résultats récents sont contrastés : le nul concédé face au Puy lors de sa dernière sortie en championnat a freiné une série de résultats jusque-là prometteuse.

Versailles arrive en troisième position et aborde ce match avec la meilleure dynamique des deux équipes. Ses quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès 4-0 contre le SC Aubagne Air Bel lors de sa dernière rencontre de Ligue 3, montrent à quel point l’équipe est en forme actuellement.

Les confrontations directes apportent un éclairage supplémentaire. Versailles a remporté le match aller plus tôt cette saison et s’était également imposé à Caen lors du précédent exercice, ce qui lui donne un avantage psychologique avant cette rencontre.

Pour Caen, l’avantage de jouer à domicile et la nécessité de réagir après avoir laissé échapper des points lors de sa dernière sortie seront les principales sources de motivation. Une victoire mettrait Versailles sous pression et resserrerait la lutte dans le haut du classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Caen contre Versailles en direct.

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