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UEFA Nations League C
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Hristo Botev, Plovdiv
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Regardez Bulgarie - Islande en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Bulgarie vs Islande
Bulgarie
Islande
UEFA Nations League C

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Bulgarie - Islande en direct aujourd’hui en Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA.

Comment regarder Bulgarie - Islande avec un VPN

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Présentation du match

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UEFA Nations League C - Journée 5
Hristo Botev, Plovdiv

La Bulgarie reçoit l’Islande au stade Hristo Botev de Plovdiv, en Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. En tête du classement, les Islandais chercheront à creuser l’écart avec des Bulgares qui tentent de rester dans la course.

L’Islande arrive en Bulgarie en tête du groupe 4, après avoir déjà battu les Bulgares 3-0 plus tôt dans la compétition. L’équipe d’Arnar Gunnlaugsson s’est distinguée dans ce groupe et cherchera à conforter sa position à l’extérieur.

La Bulgarie, entraînée par Atanas Ribarski, occupe la troisième place du groupe et a besoin d’un résultat pour rester en course en Ligue des nations. Ses résultats récents ont été contrastés, même si sa victoire contre le Luxembourg lors de son dernier match lui a donné de l’élan avant cette rencontre.

Le match aller, disputé plus tôt ce mois-ci, s’est soldé par une victoire nette de l’Islande. La Bulgarie devra nettement hausser son niveau pour inverser la tendance à domicile.

Pour savoir comment regarder ce match, notamment sur quelle chaîne et en streaming, poursuivez votre lecture.

Actualités des équipes et effectifs

Bulgarie vs Islande Équipes probables

Entraineur

  • A. Ribarski

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