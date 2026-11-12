Comment regarder Bulgarie - Islande avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

UEFA Nations League C - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Hristo Botev, Plovdiv

La Bulgarie reçoit l’Islande au stade Hristo Botev de Plovdiv, en Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. En tête du classement, les Islandais chercheront à creuser l’écart avec des Bulgares qui tentent de rester dans la course.

L’Islande arrive en Bulgarie en tête du groupe 4, après avoir déjà battu les Bulgares 3-0 plus tôt dans la compétition. L’équipe d’Arnar Gunnlaugsson s’est distinguée dans ce groupe et cherchera à conforter sa position à l’extérieur.

La Bulgarie, entraînée par Atanas Ribarski, occupe la troisième place du groupe et a besoin d’un résultat pour rester en course en Ligue des nations. Ses résultats récents ont été contrastés, même si sa victoire contre le Luxembourg lors de son dernier match lui a donné de l’élan avant cette rencontre.

Le match aller, disputé plus tôt ce mois-ci, s’est soldé par une victoire nette de l’Islande. La Bulgarie devra nettement hausser son niveau pour inverser la tendance à domicile.

Pour savoir comment regarder ce match, notamment sur quelle chaîne et en streaming, poursuivez votre lecture.

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