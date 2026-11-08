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Ligue 1
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Regardez Brest-Lyon en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Brest vs Lyon
Brest
Lyon
Ligue 1

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Brest-Lyon en direct aujourd’hui en Ligue 1.

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Avant-match

crest
Ligue 1 - Journée 10
Stade Francis le Ble

Brest reçoit Lyon au stade Francis-Le Blé, à Brest, le dimanche 8 novembre, pour un match de Ligue 1 qui suscite un intérêt supplémentaire après une semaine mouvementée pour les visiteurs.

Lyon arrive en Bretagne avec Jorge Maciel à sa tête à titre intérimaire, après le départ de Paulo Fonseca en cours de saison pour prendre les rênes du Sporting, au Portugal. Ancien adjoint de Fonseca, Maciel assure l’intérim pendant que le club cherche un successeur permanent.

Brest occupe la 11e place de Ligue 1 et aborde cette rencontre sur une dynamique contrastée. L’équipe de Julien Lachuer a battu Lorient 2-0 lors de son dernier match, mais a manqué de régularité, avec une seule victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres.

Lyon, actuellement quatrième au classement, doit composer avec une longue liste de blessés comprenant Ernest Nuamah, Ikoma Lois Openda, Tyler Morton et Pavel Sulc. Maciel devra stabiliser un groupe qui a fait match nul 1-1 contre la Real Sociedad jeudi en Ligue Europa.

Les visiteurs disposent néanmoins de réelles qualités. Corentin Tolisso, Julien Duranville et Tanner Tessmann devraient tous jouer, et Lyon a inscrit huit buts lors de ses cinq derniers matches malgré les perturbations qui entourent le club.

Du côté de Brest, les absences sur blessure de Raphael Le Guen et Brendan Chardonnet suscitent des inquiétudes en défense avant un match que le club voudra remporter pour remonter au classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Brest-Lyon en direct.

Actualité des équipes et effectifs

Brest vs Lyon Équipes probables

4-2-3-1
Brest crest
Brest
B29
Formation
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
E. SelvikE. SelvikG. LlorisG. LlorisL. TousartL. TousartK. LalaK. LalaB. LockoB. LockoK. DoumbiaK. DoumbiaM. BaldeM. BaldeP. MboupP. MboupH. MagnettiH. MagnettiJ. ChotardJ. ChotardL. AjorqueL. AjorqueD. GreifD. GreifF. BacherF. BacherZ. AthekameZ. AthekameAbnerAbnerR. KluivertR. KluivertC. TolissoC. TolissoN. NarteyN. NarteyT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheJ. DuranvilleJ. DuranvilleK. MerahK. Merah
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
Brest

Onze de départ

Lyon

Entraineur

  • J. Lachuer
  • J. Maciel

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