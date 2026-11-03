Comment regarder Arkadag - Gol Gohar avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 4 4 nov. 2026 - 08:45

Arkadag et Gol Gohar se retrouvent en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes chercheront à faire un pas décisif dans le groupe B après leur précédente confrontation, conclue sur un score nul et vierge.

Arkadag occupe la deuxième place du groupe et voudra consolider sa position. Ses résultats ont été irréguliers, mais jouer à domicile lui offre une occasion de creuser l’écart avec ses poursuivants.

Gol Gohar aborde ce rendez-vous dans une situation difficile. L’équipe iranienne a perdu trois de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues, et occupe actuellement la quatrième place du groupe, ce qui ne lui laisse guère de marge d’erreur.

Le match aller entre les deux équipes, disputé il y a quelques semaines seulement, s’est soldé par un prudent 0-0. Compte tenu des enjeux au classement du groupe, les deux formations devraient aborder cette rencontre avec davantage d’urgence.

Pour tout savoir sur la façon de suivre ce match en direct, notamment les chaînes de télévision et les options de streaming, poursuivez votre lecture.

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