Comment regarder Al-Wahda contre Al Khalidiyah avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 4 4 nov. 2026 - 11:00

Al-Wahda et Al Khalidiyah se retrouvent en Ligue des champions 2 de l’AFC. Le club des Émirats arabes unis cherchera à confirmer sa récente forme sur la scène continentale face à un adversaire bahreïnien.

Al-Wahda aborde cette rencontre avec cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Son dernier match contre ce même adversaire s’est soldé par une victoire 2-1, et le club occupe actuellement la première place du groupe A en Ligue des champions 2 de l’AFC.

Al Khalidiyah connaît une situation bien différente sur la scène continentale. Battu 2-1 par Al-Wahda lors du match aller, le club s’est également incliné 3-1 face à Kuwait SC lors de son précédent match de groupe en Ligue des champions 2 de l’AFC, ce qui le laisse à la quatrième place du groupe.

Sur la scène nationale, le club bahreïnien s’est montré plus résistant. Sa victoire 2-0 contre Manama en 1. Division, le 31 octobre, a montré qu’il restait compétitif dans son championnat, même si sa campagne continentale est difficile.

Du côté d’Al-Wahda, la régularité caractérise cette récente série de résultats. Les victoires contre Nasaf Qarshi et Kuwait SC en phase de groupes, auxquelles s’ajoutent des succès en championnat contre Khorfakkan et Al Fujairah, témoignent de la confiance de l’effectif.

Ces retrouvailles offrent à Al Khalidiyah l’occasion de réagir après sa précédente défaite, même si la forme d’Al-Wahda en fait l’équipe à battre dans le groupe A.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Ligue des champions 2 de l’AFC.

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