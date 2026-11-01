Comment regarder Al-Sadd contre Al Ahli avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie beIN SPORTS CONNECT

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 4 2 nov. 2026 - 11:00

Al-Sadd et Al Ahli se retrouvent au stade Jassim Bin Hamad de Doha en Ligue des champions Élite de l’AFC, les deux clubs étant à la recherche de points dans la phase de groupes de la compétition continentale.

L’Al-Sadd de Razvan Lucescu arrive avec des résultats contrastés, après une défaite 2-0 contre Al Hilal lors de sa plus récente sortie en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club avait fait match nul 1-1 contre Al Qadsiah lors de son dernier match continental avant celui-ci. Son parcours en championnat est tout aussi irrégulier, avec une lourde défaite 3-2 contre Al-Duhail et une nette victoire 4-1 face à Al-Shamal.

Al Ahli, entraîné par Marino Pusic, aborde ce match avec quatre victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 6-1 contre Al Shabab en Saudi Pro League, survenue après une série de quatre victoires consécutives, dont un succès 2-1 face à Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Le club saoudien occupe la troisième place du classement de la zone Ouest de la Ligue des champions Élite de l’AFC, ce qui le place en bonne position pour se qualifier. Al-Sadd se trouve, lui, dans les profondeurs de la seconde moitié du classement et a besoin d’un résultat à domicile.

Ivan Toney joue un rôle central dans la production offensive d’Al Ahli cette saison, et sa disponibilité reste importante pour les plans de Pusic alors que le club doit concilier ses engagements nationaux et continentaux.

Les dernières confrontations entre les deux équipes dessinent une tendance claire : Al Ahli a remporté leurs deux précédents duels dans cette compétition. Al-Sadd cherchera à inverser cette tendance à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al-Sadd contre Al Ahli en direct.

Actualité des équipes et effectifs