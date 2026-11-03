Comment regarder Al-Rayyan contre Al-Nahda avec un VPN
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- Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).
- Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
- Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
- Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !
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Présentation du match
Al-Rayyan reçoit Al-Nahda en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes retrouvent la compétition continentale après avoir récemment disputé des matches de championnat.
Al-Rayyan aborde cette rencontre dans une forme plutôt bonne, toutes compétitions confondues. L’équipe a inscrit quatre buts face à Al-Nahda lors du match aller, il y a quelques jours seulement, et a remporté trois de ses cinq dernières rencontres. Son match nul et vierge contre Al-Arabi en Stars League, le 31 octobre, l’a toutefois empêchée d’engranger davantage de confiance avant ce rendez-vous.
Al-Nahda doit rattraper son retard dans le groupe. Quatrième du groupe C, l’équipe omanaise sait qu’une nouvelle défaite compromettrait sérieusement ses chances de qualification. Son revers 1-4 face à ce même adversaire lors du match aller est encore dans toutes les mémoires.
À domicile, Al-Nahda a montré sa capacité à marquer en remportant deux matches consécutifs de Professional League contre Sur et Saham. Reste à savoir si cette réussite se confirmera sur la scène continentale.
Al-Rayyan occupe la deuxième place du groupe C et voudra conforter sa position par une victoire à domicile. Sa meilleure différence de buts, due en partie à un large succès 6-1 contre Al-Sailiya, lui offre une marge dont les visiteurs ne disposent tout simplement pas.
Pour tout savoir sur la diffusion de cette rencontre de Ligue des champions 2 de l’AFC, notamment l’heure du coup d’envoi et les possibilités de la suivre en streaming, poursuivez votre lecture.