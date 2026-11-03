Comment regarder Al-Rayyan contre Al-Nahda avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 4 4 nov. 2026 - 11:00

Al-Rayyan reçoit Al-Nahda en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes retrouvent la compétition continentale après avoir récemment disputé des matches de championnat.

Al-Rayyan aborde cette rencontre dans une forme plutôt bonne, toutes compétitions confondues. L’équipe a inscrit quatre buts face à Al-Nahda lors du match aller, il y a quelques jours seulement, et a remporté trois de ses cinq dernières rencontres. Son match nul et vierge contre Al-Arabi en Stars League, le 31 octobre, l’a toutefois empêchée d’engranger davantage de confiance avant ce rendez-vous.

Al-Nahda doit rattraper son retard dans le groupe. Quatrième du groupe C, l’équipe omanaise sait qu’une nouvelle défaite compromettrait sérieusement ses chances de qualification. Son revers 1-4 face à ce même adversaire lors du match aller est encore dans toutes les mémoires.

À domicile, Al-Nahda a montré sa capacité à marquer en remportant deux matches consécutifs de Professional League contre Sur et Saham. Reste à savoir si cette réussite se confirmera sur la scène continentale.

Al-Rayyan occupe la deuxième place du groupe C et voudra conforter sa position par une victoire à domicile. Sa meilleure différence de buts, due en partie à un large succès 6-1 contre Al-Sailiya, lui offre une marge dont les visiteurs ne disposent tout simplement pas.

Pour tout savoir sur la diffusion de cette rencontre de Ligue des champions 2 de l’AFC, notamment l’heure du coup d’envoi et les possibilités de la suivre en streaming, poursuivez votre lecture.

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