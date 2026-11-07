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Serie A Femminile - Journée 6 7 nov. 2026 - 09:00

Le derby féminin entre l’AC Milan et l’Inter est diffusé en direct sur DAZN et Rai Sport. Voici comment suivre le match à la télévision et en streaming.

L’AC Milan et l’Inter se retrouvent en Serie A féminine pour un derby où des points importants sont en jeu, alors que la saison bat encore son plein. L’AC Milan de Suzanne Bakker reçoit l’Inter de David Sassarini dans une rencontre entre deux équipes aux dynamiques très différentes.

Le Milan a connu un mois de novembre compliqué, s’inclinant 1-0 face à Como Women lors de sa dernière sortie en championnat. Avant cette défaite, l’AC Milan avait battu la Ternana 3-0, mais son bilan reste irrégulier, avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches.

L’Inter aborde en revanche ce derby sur une tout autre dynamique. Elle a battu la Lazio 3-0 lors de la dernière journée de Serie A et occupe la deuxième place du classement, confirmant la solidité de sa saison malgré la lourde défaite 6-0 subie face à l’OL Lyonnes en Women's Champions League.

Lors des récentes confrontations entre les deux équipes, l’Inter a dominé les débats. Elle s’est imposée 1-0 en mai dernier, après avoir gagné 5-1 et 4-1 lors des deux saisons précédentes. Le Milan n’a plus battu l’Inter depuis longtemps et devra inverser cette tendance défavorable.

Au classement, l’AC Milan occupe la septième place, tandis que l’Inter est deuxième. L’écart est net, mais les derbys ont leur propre logique. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match en direct.

Actualités des équipes

Du côté de l’AC Milan, Suzanne Bakker n’a pas encore communiqué la composition officielle ni donné d’informations sur d’éventuelles blessures ou suspensions. D’autres nouvelles de l’AC Milan seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

David Sassarini n’a pas non plus dévoilé la composition probable de l’Inter et aucune information n’est actuellement disponible concernant d’éventuelles absentes ou joueuses suspendues. Les informations sur l’Inter seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme actuelle

Le Milan aborde ce derby avec un bilan de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Sa défaite la plus récente, 1-0 face à Como Women, avait été précédée d’un succès 3-0 contre la Ternana Femminile. Sur cette même période, l’AC Milan a également perdu 4-2 contre la Roma et 4-1 contre Como, inscrivant neuf buts et en encaissant douze au total.

L’Inter affiche un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties, en championnat et en coupe. Elle reste sur une victoire 3-0 face à la Lazio. Auparavant, elle avait fait match nul 0-0 contre le Napoli Femminile et battu Parme 3-0. Sa seule défaite sur cette période est le revers 6-0 face à l’OL Lyonnes en Women's Champions League, qui ne remet toutefois pas en cause la solidité affichée en Serie A.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsque l’Inter s’était imposée 1-0 à domicile. Sur les cinq derniers face-à-face, l’Inter compte trois victoires, contre une pour le Milan et un match nul : en décembre 2025, l’Inter avait gagné 5-1 à l’extérieur ; en avril 2025, elle s’était imposée 4-1, tandis que la rencontre de mars 2025 s’était terminée sur le score de 3-3. Le seul match nul sur terrain neutre de cette série est le 1-1 de décembre 2024.

Classement

En Serie A féminine, l’AC Milan occupe actuellement la septième place, tandis que l’Inter est deuxième du classement.