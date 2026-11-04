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Saudi Pro League
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Regardez Abha contre Al Shabab en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Abha vs Al Shabab
Abha
Al Shabab
Saudi Pro League

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Abha contre Al Shabab en direct aujourd’hui en Saudi Pro League.

Comment regarder Abha contre Al Shabab avec un VPN

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Présentation du match

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Saudi Pro League - Journée 13
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Al Shabab se rend au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz pour affronter Abha en Saudi Pro League, après avoir signé l’un des résultats les plus commentés de la saison.

L’équipe de Thomas Letsch a écrasé Al Ahli 6-1 vendredi dernier, dans une prestation qui a secoué le football saoudien. Yannick Carrasco a inscrit un triplé, Ricardo Matias un doublé, et Roger Martinez a marqué sur penalty, permettant à Al Shabab d’infliger une lourde défaite à son adversaire.

Ce résultat a fait les gros titres toute la semaine, alors que la situation d’Al Ahli sur le banc a été plongée dans la tourmente et que les comptes officiels d’Al Shabab sur les réseaux sociaux ont remué le couteau dans la plaie avec une série de publications mordantes. Les hommes de Letsch arrivent à Abha avec une véritable dynamique et beaucoup de confiance.

Abha, de son côté, traverse une période désespérante. L’équipe de Damir Buric occupe la dernière place de la Saudi Pro League et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, ne prenant que deux points grâce à des nuls contre Al Ittihad et Al Diriyah. Sa plus récente défaite a eu lieu à domicile contre Al Ittihad, un nul 1-1 qui lui a été favorable après trois défaites consécutives.

Al Shabab est dixième au classement et cherchera à gagner pour remonter encore. Pour Abha, seul le maintien compte.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Saudi Pro League.

Actualités des équipes et effectifs

Abha vs Al Shabab Équipes probables

Entraineur

  • D. Buric

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