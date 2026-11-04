Comment regarder Abha contre Al Shabab avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques pourraient s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous y aider.

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Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 5 nov. 2026 - 10:10 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Al Shabab se rend au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz pour affronter Abha en Saudi Pro League, après avoir signé l’un des résultats les plus commentés de la saison.

L’équipe de Thomas Letsch a écrasé Al Ahli 6-1 vendredi dernier, dans une prestation qui a secoué le football saoudien. Yannick Carrasco a inscrit un triplé, Ricardo Matias un doublé, et Roger Martinez a marqué sur penalty, permettant à Al Shabab d’infliger une lourde défaite à son adversaire.

Ce résultat a fait les gros titres toute la semaine, alors que la situation d’Al Ahli sur le banc a été plongée dans la tourmente et que les comptes officiels d’Al Shabab sur les réseaux sociaux ont remué le couteau dans la plaie avec une série de publications mordantes. Les hommes de Letsch arrivent à Abha avec une véritable dynamique et beaucoup de confiance.

Abha, de son côté, traverse une période désespérante. L’équipe de Damir Buric occupe la dernière place de la Saudi Pro League et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, ne prenant que deux points grâce à des nuls contre Al Ittihad et Al Diriyah. Sa plus récente défaite a eu lieu à domicile contre Al Ittihad, un nul 1-1 qui lui a été favorable après trois défaites consécutives.

Al Shabab est dixième au classement et cherchera à gagner pour remonter encore. Pour Abha, seul le maintien compte.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Saudi Pro League.

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