Comment regarder Mirassol contre Atletico MG avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Serie A - Journée 35 14 nov. 2026 - 16:30

Mirassol reçoit Atletico Mineiro pour un match de Serie A important pour les deux clubs, qui occupent des positions contrastées au classement. L’équipe de Rafael Guanaes cherchera à tirer parti de l’avantage du terrain, tandis que les visiteurs d’Eduardo Dominguez arrivent sous pression après une série de résultats difficiles.

Mirassol occupe la 14e place du classement de Serie A et doit impérativement prendre des points. Ses résultats récents ont été irréguliers, mais l’équipe a montré qu’elle savait arracher des résultats quand il le fallait.

Atletico MG occupe la 7e place, mais sa forme à l’approche de cette rencontre est préoccupante. L’effectif de Dominguez peine à trouver de l’élan, avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Les visiteurs doivent aussi composer avec la fatigue liée à leur parcours en Copa face à Gremio, qui a mis leur effectif à rude épreuve et perturbé leur rythme. Ce double fardeau pourrait peser sur cette rencontre.

Pour Mirassol, un résultat positif à domicile offrirait une véritable occasion de s’éloigner de la zone de relégation. Le soutien du public et l’importance de l’enjeu compteront.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Mirassol contre Atletico MG, notamment les possibilités de diffusion en direct, les chaînes de télévision et l’heure du coup d’envoi.

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