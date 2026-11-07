Comment regarder Girona contre Almeria avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 13 8 nov. 2026 - 10:15 Estadi Municipal de Montilivi

Girona reçoit Almeria à l’Estadi Municipal de Montilivi dimanche 8 novembre, pour la 13e journée de Segunda Division. Les deux clubs cherchent à prendre des points pour servir leurs ambitions respectives en deuxième division espagnole.

Girona occupe la huitième place du classement et aborde cette rencontre après une série de résultats contrastés. L’équipe de Quique Alvarez a battu Celta Fortuna 5-1 puis le FC Andorra 2-0 lors de deux matches de championnat consécutifs, mais sa défaite 1-0 contre la Real Sociedad B le 31 octobre a freiné son élan avant ce week-end.

Almeria se rend en Catalogne en grande forme et avec une réelle ambition de montée. L’équipe de Garcia Pimienta est deuxième du classement de Liga 2, à un point du leader Castellon, et n’a perdu qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matches officiels, toutes compétitions confondues.

Les visiteurs ont progressivement trouvé leur rythme au cours des premiers mois de la saison. Une victoire 3-0 contre Leganes et un succès 4-2 sur le terrain de la Real Sociedad B témoignent de leur capacité à marquer beaucoup de buts. Pimienta s’attend à ce que son équipe représente la même menace face à Girona.

En dehors du terrain, Almeria a également fait preuve de solidarité. Après le décès de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel, le club andalou a annoncé qu’il reverserait l’intégralité des recettes de billetterie de son prochain match à domicile contre Tenerife à la famille de De Miguel, un geste à l’initiative de son président Mohammed Al Khereiji.

Sur le terrain, le milieu d’Almeria suscite un vif intérêt de la part de clubs de toute l’Europe. Atletico Madrid est déjà en discussions avec l’entourage du milieu serbe Stefan Dzodic, tandis que Sunderland et trois clubs de Premier League suivent également sa progression.

Pour l’heure, Dzodic et ses coéquipiers restent concentrés sur la course à la montée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Girona contre Almeria en direct.

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