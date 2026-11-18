Comment regarder Belgique U17 - Vietnam U17 avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l'application sur votre appareil (ordinateur, mobile, tablette). Choisissez l'emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie FPT Play

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Allez sur le site internet ou ouvrez l'application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Coupe du monde M17 - Journée 1 20 nov. 2026 - 08:00

La Belgique U17 et le Vietnam U17 s'affrontent dans le groupe G de la Coupe du monde U17, les Belges arrivant en grande forme après une solide campagne de qualification.

La Belgique aborde cette rencontre en tant que leader du groupe, forte de trois victoires consécutives lors des qualifications pour le Championnat d'Europe U17. Son dernier résultat en date est une victoire 0-1 face à la Croatie U17, et elle s'est montrée tranchante et bien organisée tout au long de cette série.

Le Vietnam U17 occupe la quatrième place du groupe G. Aucune donnée sur la forme récente de la sélection vietnamienne n'est disponible, ce qui en fait une équipe difficile à évaluer avant cette rencontre.

La production offensive de la Belgique a été remarquable ces dernières semaines. Une large victoire 8-1 contre le Kosovo U17 et un succès 4-1 face à la Lettonie U17 témoignent d'un groupe capable de marquer à profusion à ce niveau.

Le Vietnam devra faire preuve de rigueur défensive pour contenir une équipe de Belgique qui a trouvé le chemin des filets avec régularité. Son organisation sans ballon pourrait déterminer ses chances dans ce match.

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