Comment regarder Aberdeen contre Hibernian avec un VPN

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Présentation du match

Premiership - Journée 13 7 nov. 2026 - 12:45 Pittodrie Stadium

Aberdeen reçoit Hibernian au Pittodrie Stadium pour un match de Premiership écossaise entre deux équipes qui occupent la seconde moitié du classement.

L’Aberdeen de Stephen Robinson aborde cette rencontre en mauvaise forme, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Une victoire 3-1 contre St. Mirren lui a offert un bref répit, mais des défaites face à Falkirk et Dundee United ont suivi. Son élimination en Coupe de la Ligue contre les Rangers est venue aggraver cette période difficile.

Hibernian, entraîné par Marink Reedijk, peine à trouver son rythme en Premiership. Le club a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat, notamment contre le Celtic, Falkirk et Dundee United, même si le nul obtenu face à St. Mirren lors de sa dernière sortie a montré une certaine capacité de réaction.

Ces dernières saisons, les confrontations entre les deux clubs ont été disputées, chacun ayant pris des points à l’autre à Pittodrie. Aberdeen cherchera à profiter de l’avantage du terrain pour enrayer sa mauvaise série.

Alors que les deux clubs se trouvent dans le bas du classement de Premiership, cette rencontre revêt une réelle importance pour leurs ambitions respectives de remonter au classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Aberdeen contre Hibernian, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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