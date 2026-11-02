« Refuser de hisser le drapeau blanc » : le message incendiaire de Flick après les coups de Paris et du Real

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a réaffirmé sa volonté de rester en lice pour le titre de la Liga et celui de la Ligue des champions, malgré les deux dernières défaites concédées face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, insistant sur sa confiance dans les qualités de ses joueurs, avant la rencontre très attendue face aux Anglais d'Aston Villa, demain mardi, au stade « Spotify Camp Nou », dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La formation catalane disputera un nouveau test face à Aston Villa, dirigé par l'Espagnol Unai Emery, qui a bénéficié d'un éloge particulier de la part de Flick, ce dernier l'ayant décrit comme l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe.

Lors de la conférence de presse consacrée à la rencontre, Flick a insisté sur sa concentration totale sur le prochain match, mettant en garde contre la difficulté de l'adversaire : « Je me concentre sur le prochain match. Lorsque nous avons affronté Alavés samedi, j'étais concentré sur cette rencontre, et maintenant nous nous préparons pour un match de Ligue des champions. Chaque match a sa spécificité, et n'importe quel adversaire a la capacité de nous poser des problèmes. Ce sera donc un match extrêmement difficile. »

Flick répond aux défaites du Barça

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L'entraîneur allemand est revenu sur les deux défaites du Barça face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, affirmant que les deux résultats ne reflètent pas nécessairement l'écart de niveau entre les équipes, et que son équipe aurait pu obtenir un résultat différent, notamment lors du Clasico.

Flick a déclaré : « À ce niveau, tout peut arriver. Face au Real Madrid, le résultat aurait pu être différent. Nous avons confiance dans ce genre de matchs, puisque nous avons enchaîné 11 victoires consécutives contre seulement deux défaites, mais l'attention se porte toujours sur les défaites. »

Il a ajouté : « J'ai confiance en l'équipe, et nous l'avons montré face à Alavés. Désormais, nous nous concentrons sur la Ligue des champions, et notre objectif est de terminer la phase de ligue parmi les huit meilleures équipes. »

Flick a refusé de considérer les dernières défaites comme une raison de revoir à la baisse les ambitions du Barça, affirmant que l'équipe possède toujours les moyens nécessaires pour jouer les plus grands titres.

Il a expliqué : « Je n'aime pas me concentrer sur les défaites ou les victoires, je pense toujours au prochain match. Nos objectifs sont de remporter la Liga et la Ligue des champions, et je suis convaincu que nous avons la qualité nécessaire pour y parvenir. Rien n'a changé malgré les défaites, car dans le football l'attention se porte toujours sur les résultats négatifs, et c'est tout à fait normal. »

Une crise défensive

Concernant les absences qui frappent la ligne arrière, Flick a reconnu la difficulté de gérer les blessures qui s'enchaînent, soulignant que le retour de Frenkie de Jong a aidé le staff technique à trouver des solutions alternatives, en plus du recours à Bryan, exprimant son espoir de récupérer Espart après la trêve.

Il a déclaré : « Nous avons quatre joueurs hors des plans, et il n'est pas facile de gérer cette situation. Frenkie est revenu après sa blessure et nous a aidés à ce poste, tout comme Bryan. Quel que soit le joueur qui est sur le terrain, nous jouons comme une seule équipe. »

Quant à la possibilité de s'appuyer sur Gavi au poste d'arrière droit, Flick a écarté l'idée de le considérer comme une option principale à ce poste, malgré son estime pour ses qualités, révélant s'être entretenu avec le joueur pour lui préciser le rôle que le staff technique attend de lui.

Il a déclaré : « Je ne considère pas Gavi comme un arrière droit. Nous connaissons tous sa qualité, et c'est toujours une option disponible, mais lorsque le match commence, cette option peut ne pas convenir au plan de jeu. Je lui ai parlé, et il est important qu'il connaisse notre point de vue sur son rôle, car c'est important pour lui et pour sa confiance en soi. »

Il a également évoqué la capacité de Gerard Martín à évoluer au poste d'arrière et en charnière centrale, affirmant que la polyvalence de ses rôles offre à l'équipe des solutions supplémentaires, son poste étant déterminé en fonction des besoins du match.

Des éloges pour Raphinha et une entente avec Lamine Yamal

Flick s'est dit satisfait du niveau affiché par le Brésilien Raphinha, saluant sa capacité à s'adapter au système de jeu et à exploiter les espaces offensifs selon la nature de l'adversaire, ainsi que son rôle de leader au sein de l'équipe.

Il a déclaré : « Ses points forts sont impressionnants, et il s'adapte parfaitement à notre système de jeu. Il s'ajuste en fonction de l'adversaire, et il sait toujours comment trouver les espaces offensifs. Il réalise des performances de très haut niveau, il est notre capitaine, et je suis très content de lui. »

Il a également loué l'entente entre Bryan et Lamine Yamal, après leur bonne prestation face à Alavés, estimant que Bryan méritait de jouer et qu'il pourrait être l'une des options disponibles face à Aston Villa.

Unai Emery

Pour conclure son intervention, Flick a réservé à son adversaire Unai Emery un éloge sans équivoque, estimant qu'Aston Villa possède une identité technique remarquable et que son entraîneur a réussi à surmonter les difficultés auxquelles l'équipe a été confrontée à ses débuts.

Il a déclaré : « C'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Tout est très clair dans leur façon de jouer, et c'est formidable de voir une équipe aussi organisée. Le début n'a pas été facile pour eux, mais ils ont su revenir. »