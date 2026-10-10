La star marocaine Achraf Hakimi a établi un record historique après avoir débuté comme titulaire contre Le Mans, ce samedi, lors du match de la sixième journée de la Ligue 1.

Hakimi est ainsi devenu le latéral étranger le plus utilisé de l'histoire du club parisien en matchs officiels, dépassant l'ancien joueur de l'équipe, le Brésilien Maxwell.









Selon les données du compte Stats du Foot sur la plateforme X, le nombre de rencontres officielles disputées par Hakimi avec le Paris Saint-Germain a atteint, ce soir, 215 matchs, battant ainsi le record détenu par Maxwell, qui avait joué 214 matchs officiels avec le club parisien.









Le Paris Saint-Germain occupe la sixième place au classement de la Ligue 1 avec 8 points, récoltés grâce à deux victoires et un match nul, pour une seule défaite.

Au cours de son parcours avec le Paris Saint-Germain, entamé à l'été 2021 lorsqu'il a rejoint le club français en provenance de l'Inter Milan, Achraf Hakimi a inscrit 28 buts et délivré 44 passes décisives, selon les données du site Transfermarkt.