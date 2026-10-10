Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP
Traduit par

Record historique : Hakimi signe un événement historique au Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1
A. Hakimi
France
Maroc

« La nuit du Mans » place la star marocaine dans une position particulière

La star marocaine Achraf Hakimi a établi un record historique après avoir débuté comme titulaire contre Le Mans, ce samedi, lors du match de la sixième journée de la Ligue 1.

Hakimi est ainsi devenu le latéral étranger le plus utilisé de l'histoire du club parisien en matchs officiels, dépassant l'ancien joueur de l'équipe, le Brésilien Maxwell.



Selon les données du compte Stats du Foot sur la plateforme X, le nombre de rencontres officielles disputées par Hakimi avec le Paris Saint-Germain a atteint, ce soir, 215 matchs, battant ainsi le record détenu par Maxwell, qui avait joué 214 matchs officiels avec le club parisien.



Le Paris Saint-Germain occupe la sixième place au classement de la Ligue 1 avec 8 points, récoltés grâce à deux victoires et un match nul, pour une seule défaite.

Au cours de son parcours avec le Paris Saint-Germain, entamé à l'été 2021 lorsqu'il a rejoint le club français en provenance de l'Inter Milan, Achraf Hakimi a inscrit 28 buts et délivré 44 passes décisives, selon les données du site Transfermarkt.

À lire aussi : Un chiffre inédit, Salah s'impose dans l'histoire du championnat turc

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google