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Leeds United a assuré l'avenir à long terme de Dominic Calvert-Lewin en prolongeant le contrat de l'attaquant. Après une série de performances prolifiques en Premier League, l'international anglais s'est engagé à rester à Elland Road jusqu'en 2029.

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Il s'engage malgré l'intérêt de Manchester United

Calvert-Lewin a officiellement signé un nouveau contrat avec Leeds United, qui le lie au club de Premier League jusqu'à l'été 2029. Cette prolongation intervient après une période d'intenses spéculations sur son avenir. Manchester United faisait notamment partie des clubs intéressés par l'attaquant de 29 ans. Leeds a désormais officialisé une nouvelle largement attendue.

Calvert-Lewin est arrivé libre à Leeds à l'été 2025, après son départ d'Everton. L'attaquant a marqué 15 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et en compte déjà six cette saison, dont un lors de la nette victoire 4-1 contre Chelsea samedi.

Un retour prolifique dans l'élite

Depuis son arrivée à Leeds, Calvert-Lewin a inscrit 19 buts en Premier League, ce qui fait de lui le joueur anglais le plus prolifique de la compétition sur cette période. Il devance de trois buts ses compatriotes les plus proches, Morgan Gibbs-White et Ollie Watkins.

Ses performances avec Leeds lui ont également valu un retour en sélection anglaise en mars. L'attaquant a conservé sa place dans les listes de septembre/octobre et de novembre, mais n'a finalement pas été retenu dans le groupe de l'Angleterre pour la Coupe du monde.

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Leeds consolide son effectif à Elland Road

L'attaquant n'est pas le seul joueur à vouloir poursuivre l'aventure à Leeds : le milieu Ao Tanaka serait lui aussi proche de signer un nouvel accord, selon Sky Sports. Devenu un élément essentiel de l'entrejeu, Tanaka devrait lui aussi prolonger jusqu'en 2029. Le joueur de 28 ans a débuté neuf des 11 matches de championnat du club cette saison. Le bilan de l'équipe avec lui dans le onze de départ est remarquable : seulement 10 défaites en 66 rencontres.

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Ces négociations font suite à un été chargé, durant lequel plusieurs titulaires, dont Ethan Ampadu, Joe Rodon, Jayden Bogle et Brenden Aaronson, ont tous signé de nouveaux contrats.

Farke reste concentré sur le terrain

Alors que ses joueurs prolongent, l'entraîneur Daniel Farke se montre moins disposé à évoquer sa propre situation contractuelle. Son contrat actuel de quatre ans arrive à échéance à la fin de la saison, malgré des informations selon lesquelles un accord de principe aurait été trouvé pour le conserver au club jusqu'en 2029. Lors de sa dernière conférence de presse, l'Allemand a rapidement écarté les questions sur son avenir, préférant se concentrer sur les objectifs collectifs du club.

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Leeds occupe actuellement la septième place de Premier League, à seulement quatre points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Le club tentera de poursuivre sa course à la qualification européenne lors de la réception de Coventry, samedi, pour son prochain match de championnat.

« Je suis l'entraîneur de Leeds United. Je recrute des joueurs. Je ne recrute pas d'entraîneurs. Depuis mon arrivée, je suis tombé amoureux des gens ici et du club, a expliqué Farke. La seule chose qui m'importe, ce sont nos supporters, parce qu'ils ont vraiment dû souffrir pendant très longtemps. Je veux leur apporter du succès. Je me soucie des joueurs et du personnel, et c'est ainsi que je travaille. Je pense que c'est aussi pour cela que je n'aime pas du tout parler de mon contrat, parce que je dois diriger les gens ici. Je dirige les hommes et les femmes de ce club, et personne ne veut d'un dirigeant qui parle de son avenir, de lui-même ou de quoi que ce soit de ce genre. Et ce n'est pas non plus mon style. »