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La Province orientale d'Arabie saoudite est sur le point de décrocher l'organisation de la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l'AFC Élite. Elle a nettement renforcé ses chances dans la course à l'accueil du tournoi continental et fait désormais figure de favorite, avec une probabilité pouvant atteindre 70 %. Elle devance ainsi Djeddah, toujours dans les plans des instances concernées, en attendant la décision finale qui fixera la destination de l'un des principaux rendez-vous continentaux de la saison prochaine.

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L'Arabie saoudite doit accueillir la phase à élimination directe de la compétition du 23 avril au 1er mai 2027. D'intenses démarches sont en cours pour finaliser les dispositions organisationnelles et techniques et s'assurer que les installations sportives qui recevront les équipes participantes sont prêtes, avant l'annonce officielle de la ville hôte.

Selon le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat », les villes de Dammam et de Khobar occupent désormais le devant de la scène. Elles se sont imposées avec force dans la course à l'accueil du tournoi asiatique, en s'appuyant sur la présence de trois stades principaux qui renforcent la capacité de la Province orientale à organiser l'événement.

La liste des stades proposés pour accueillir les rencontres comprend l'Aramco Stadium, le stade du club d'Al-Ettifaq et le stade Prince-Mohammed-ben-Fahd. Ces infrastructures constituent un atout majeur du dossier de la Province orientale et lui confèrent un net avantage dans le processus de sélection en cours face à Djeddah.

Ces évolutions interviennent alors que les organisateurs cherchent à choisir un site capable de répondre aux exigences de la compétition, tant au niveau des stades principaux que des installations d'entraînement et d'hébergement, afin de garantir une organisation à la hauteur du prestige de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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De leur côté, la Fédération saoudienne de football et la Confédération asiatique de football attendent de recevoir un rapport complet du ministère des Sports, comprenant une évaluation globale de l'état de préparation des installations sportives et des terrains d'entraînement, avant de trancher définitivement sur la ville qui accueillera la phase à élimination directe.

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Ce rapport très attendu constitue un élément décisif dans le choix de la ville hôte, d'autant que le cahier des charges de la compétition impose de mettre à disposition huit terrains d'entraînement pour les équipes qualifiées pour la phase finale. Les infrastructures sportives et leur capacité à satisfaire les besoins techniques des équipes sont donc scrutées de près.

L'évaluation ne se limite pas à l'état des stades accueillant les matchs. Elle porte également sur la capacité à fournir des installations d'entraînement adaptées, ainsi que sur la finalisation des dispositions logistiques et organisationnelles nécessaires pour recevoir les équipes et leurs staffs techniques et administratifs, et assurer la fluidité de leurs déplacements pendant toute la durée de la compétition.

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Le calendrier du championnat pourrait compliquer la donne

La programmation des rencontres et la coordination avec la Saudi Pro League figurent parmi les principaux dossiers à régler avant l'annonce de la décision finale, certains stades candidats étant mobilisés pour accueillir les matchs des clubs locaux au cours de la saison.

Les stades d'Al-Ettifaq et d'Al-Khaleej font partie des installations qui nécessitent une coordination minutieuse quant à leurs créneaux d'utilisation, afin d'éviter tout conflit entre les matchs du championnat saoudien et les exigences liées à l'accueil du tournoi asiatique, d'autant que la fenêtre prévue pour la phase à élimination directe est très resserrée.

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Les conclusions de l'évaluation technique et organisationnelle devraient permettre de déterminer si la Province orientale est en mesure de satisfaire à toutes les exigences dans les délais impartis, sans empiéter sur les engagements des clubs locaux ni sur le calendrier des compétitions continentales.

Malgré l'avance de la Province orientale, estimée à 70 %, cet indicateur ne constitue pas une décision officielle. Il reflète simplement le rapport de force actuel au vu des éléments disponibles, Djeddah restant la deuxième option envisagée par les instances concernées.

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Dans l'attente du rapport du ministère des Sports, toutes les hypothèses restent ouvertes jusqu'à ce que le dossier ait été étudié sous tous ses aspects. La destination finale du « tournoi final de l'Élite » sera connue une fois vérifiés l'état de préparation des stades et des installations d'entraînement ainsi que la capacité à respecter le cahier des charges organisationnel de la compétition.