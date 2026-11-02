C’est fini entre Ruben van Bommel et Noa Jacobus (Nola dans Goede Tijden, Slechte Tijden), suggère Reality FBI lundi matin sur Instagram.

Il y a seulement deux semaines, Reality FBI révélait leur relation. Van Bommel avait alors été aperçu main dans la main avec Jacobus dans le centre d’Eindhoven.

Âgée de 22 ans, Jacobus interprète Nola Sanders dans Goede Tijden, Slechte Tijden. Originaire d’Alphen, elle compte plus de 57 000 abonnés sur Instagram.

Leur histoire d’amour semble donc déjà terminée. Van Bommel s’est désabonné de son compte. Fait notable, son ex, Maxim Esmee Jansma, s’est remise à le suivre. Elle a publié une photo d’Halloween accompagnée du texte : « Joue bien tes cartes ». Cette publication semble s’adresser à l’attaquant du PSV.

Qu’on aime ou qu’on déteste, la vie privée des footballeurs et de leurs compagnes est le plaisir coupable de nombreux amateurs de football. Voetbalzone est bien sûr consacré à l’actualité du football, mais s’intéresse régulièrement aux faits et gestes des stars loin des terrains.