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La Ligue Europa à la télévision

Real Sociedad - Lyon : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Reale Arena

Le match entre la Real Sociedad et Lyon débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Real Sociedad - Lyon en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match sera diffusé en direct. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Les sujets de la semaine : qu’ont fait la Real Sociedad et Lyon ?

La Real Sociedad affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Athletic Bilbao en Liga. Auparavant, l’équipe avait signé une large victoire 6-0 contre Lilleström en Ligue Europa, ainsi que des succès à l’extérieur contre Malaga (5-2) et Levante (2-1). Au total, la Real Sociedad a marqué 15 buts et en a encaissé 10 lors de ces cinq rencontres.

Lyon compte trois victoires, aucun nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. L’équipe s’est récemment imposée 2-0 contre Angers en Ligue 1. Elle peut également retenir ses succès 3-2 contre Crystal Palace et 2-1 contre Nice. La défaite contre le Paris Saint-Germain (0-2) et celle contre Hoffenheim en Ligue Europa (0-3) viennent ternir ce bilan. Lyon a inscrit huit buts et en a encaissé huit sur cette période.

Real Sociedad - Lyon : compositions d’équipe

Real Sociedad - Lyon : forme des équipes

Real Sociedad - Lyon : bilan des confrontations directes

Real Sociedad - Lyon : les classements