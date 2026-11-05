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Real Sociedad - Lyon : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Real Sociedad vs Lyon
Real Sociedad
Lyon
Ligue Europa

En Ligue Europa, la Real Sociedad affronte Lyon. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Real Sociedad - Lyon : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Europa - Journée 4
Reale Arena

Le match entre la Real Sociedad et Lyon débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Real Sociedad - Lyon en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match sera diffusé en direct. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Les sujets de la semaine : qu’ont fait la Real Sociedad et Lyon ?

La Real Sociedad affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Athletic Bilbao en Liga. Auparavant, l’équipe avait signé une large victoire 6-0 contre Lilleström en Ligue Europa, ainsi que des succès à l’extérieur contre Malaga (5-2) et Levante (2-1). Au total, la Real Sociedad a marqué 15 buts et en a encaissé 10 lors de ces cinq rencontres.

Lyon compte trois victoires, aucun nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. L’équipe s’est récemment imposée 2-0 contre Angers en Ligue 1. Elle peut également retenir ses succès 3-2 contre Crystal Palace et 2-1 contre Nice. La défaite contre le Paris Saint-Germain (0-2) et celle contre Hoffenheim en Ligue Europa (0-3) viennent ternir ce bilan. Lyon a inscrit huit buts et en a encaissé huit sur cette période.

RSO

RSO - Forme

GIL
N1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
D2-1
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
OL

OL - Forme

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Real Sociedad - Lyon : compositions d’équipe

Real Sociedad vs Lyon compositions

4-4-2
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Formation
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
U. MarreroU. MarreroJ. AramburuJ. AramburuI. ZubeldiaI. ZubeldiaS. GomezS. GomezM. SarrM. SarrJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaG. GuedesG. GuedesY. HerreraY. HerreraM. OyarzabalM. Oyarzabalteam-logoO. OskarssonD. GreifD. GreifAbnerAbnerF. BacherF. BacherZ. AthekameZ. AthekameR. KluivertR. KluivertT. TessmannT. TessmannC. TolissoC. TolissoM. BidstrupM. BidstrupK. MerahK. MerahK. NakamuraK. NakamuraK. BoudacheK. Boudache
Lyon crest
Lyon
OL
4-4-2
Real Sociedad

Onze de départ

Lyon

Remplaçants

Entraineur

  • P. Matarazzo
  • J. Maciel

Real Sociedad - Lyon : forme des équipes

RSO

RSO - Forme

GIL
N1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
D2-1
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
OL

OL - Forme

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Real Sociedad - Lyon : bilan des confrontations directes

Face à face

Real SociedadNulLyon
2
1
2
Champions League Qualification
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Champions League Qualification
Lyon badge
Lyon
OL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
Ligue des Champions
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FDM
Ligue des Champions
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
FDM
5Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Real Sociedad - Lyon : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
N
V
V
V
2
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
3
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
430182+69
D
V
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
430164+29
V
D
V
V
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
421193+67
V
V
N
D
9
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
10
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
421163+37
V
D
N
V
12
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
13
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
V
V
D
D
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
16
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
17
LyonLyonOL
420257-26
D
D
V
V
18
LevskiLevskiLES
41213305
N
V
N
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
N
D
V
20
Milan ACMilan ACMIL
411245-14
N
D
V
D
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
N
D
V
D
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
24
NEC NimégueNEC NimégueNEC
411259-44
D
V
N
D
25
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
D
N
D
V
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
N
D
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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