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Real Sociedad - Lyon en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Real Sociedad vs Lyon
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En Ligue Europa, la Real Sociedad affronte Lyon. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Real Sociedad - Lyon : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
Reale Arena

Le match entre la Real Sociedad et Lyon débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Real Sociedad - Lyon en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match sera diffusé en direct. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait la Real Sociedad et Lyon ?

La Real Sociedad affiche un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Athletic Bilbao en Liga. Auparavant, l’équipe avait signé une large victoire 6-0 contre Lilleström en Ligue Europa, ainsi que des succès à l’extérieur face à Malaga (5-2) et Levante (2-1). Au total, la Real Sociedad a inscrit 15 buts et en a encaissé 10 sur ces cinq rencontres.

Lyon compte trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. L’équipe s’est récemment imposée 2-0 contre Angers en Ligue 1. Une victoire 3-2 contre Crystal Palace et un succès 2-1 face à Nice figurent également parmi les résultats positifs. La défaite contre le Paris Saint-Germain (0-2) et le revers 0-3 face à Hoffenheim en Ligue Europa assombrissent toutefois le tableau. Lyon a marqué huit fois et encaissé huit buts sur cette période.

RSO

RSO - Forme

GIL
N1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
D2-1
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
OL

OL - Forme

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Real Sociedad - Lyon : compositions d’équipe

Real Sociedad vs Lyon Équipes probables

Entraineur

  • P. Matarazzo

Real Sociedad - Lyon : forme récente

RSO

RSO - Forme

GIL
N1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
D2-1
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
OL

OL - Forme

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Real Sociedad - Lyon : bilan des confrontations directes

Face à face

Real SociedadNulLyon
2
1
2
Champions League Qualification
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
Champions League Qualification
Lyon badge
Lyon
OL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
Ligue des Champions
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FDM
Ligue des Champions
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
FDM
5Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts0/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Real Sociedad - Lyon : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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