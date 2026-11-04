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Real Sociedad - Lyon : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Reale Arena

Le match entre la Real Sociedad et Lyon débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Real Sociedad - Lyon en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match sera diffusé en direct. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait la Real Sociedad et Lyon ?

La Real Sociedad affiche un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Athletic Bilbao en Liga. Auparavant, l’équipe avait signé une large victoire 6-0 contre Lilleström en Ligue Europa, ainsi que des succès à l’extérieur face à Malaga (5-2) et Levante (2-1). Au total, la Real Sociedad a inscrit 15 buts et en a encaissé 10 sur ces cinq rencontres.

Lyon compte trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. L’équipe s’est récemment imposée 2-0 contre Angers en Ligue 1. Une victoire 3-2 contre Crystal Palace et un succès 2-1 face à Nice figurent également parmi les résultats positifs. La défaite contre le Paris Saint-Germain (0-2) et le revers 0-3 face à Hoffenheim en Ligue Europa assombrissent toutefois le tableau. Lyon a marqué huit fois et encaissé huit buts sur cette période.

Real Sociedad - Lyon : compositions d’équipe

Real Sociedad - Lyon : forme récente

Real Sociedad - Lyon : bilan des confrontations directes

Real Sociedad - Lyon : les classements