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Comme l’indique le communiqué officiel des Blancos, « le Real Madrid C.F. et Aurélien Tchouameni ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du joueur, qui restera au club jusqu’au 30 juin 2032.

Aurélien Tchouameni est arrivé au Real Madrid en 2022. Lors de ses cinq saisons au club, il a disputé 205 matchs et remporté huit titres : une Ligue des champions, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes de l’UEFA, un championnat d’Espagne, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne.

International français, il compte 50 sélections et a remporté la Ligue des nations de l’UEFA en 2021 ».

Pour Tchouameni, au Real Madrid depuis la saison 2022-2023 (après ses passages à Bordeaux et à Monaco), le bilan s’élève à 186 matchs sous le maillot des Merengues, pour 7 buts inscrits. Avec le Real Madrid, le Français né en 2000 a remporté 1 Liga, 1 Coupe d’Espagne, 1 Supercoupe d’Espagne, 1 Ligue des champions, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Coupe intercontinentale et 2 Supercoupes d’Europe.

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Le Real Madrid a donc officialisé la prolongation de Tchouameni. Comme l’a annoncé le club espagnol, le milieu de terrain français a trouvé un accord avec le club pour prolonger son aventure chez les Blancos jusqu’au 30 juin 2032.

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Arrivé dans la capitale espagnole à l’été 2022, après ses passages à Bordeaux et à Monaco, Tchouameni s’est progressivement fait une place importante dans l’équipe. Dans son communiqué officiel, le Real Madrid souligne sa contribution au cours des cinq saisons passées sous le maillot merengue, durant lesquelles il a disputé 205 matchs et remporté huit trophées : une Ligue des champions, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes de l’UEFA, une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne.

Sur le plan individuel, le joueur né en 2000 totalise 186 matchs sous le maillot du Real Madrid, pour sept buts inscrits. Son palmarès avec le club comprend une Liga, une Coupe d’Espagne, une Supercoupe d’Espagne, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, une Coupe intercontinentale et deux Supercoupes d’Europe.

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Avec l’équipe de France aussi, Tchouameni a franchi des caps importants : il compte 50 sélections avec les Bleus et a remporté la Ligue des nations de l’UEFA en 2021. Tchouameni a fait ses débuts en sélection en 2021, contre la Bosnie, et a remporté la Ligue des nations en 2021. Son dernier match avec l’équipe de France est la victoire 3-0 contre la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde disputée l’été dernier.