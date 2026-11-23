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Comme l’indique le bulletin médical publié ce matin par le Real Madrid, « à la suite des examens effectués aujourd’hui par le personnel médical du Real Madrid, notre joueur Endrick s’est vu diagnostiquer une lésion musculaire à l’adducteur gauche. Son rétablissement sera suivi ».

Le Brésilien, né en 2006, a disputé samedi les 19 dernières minutes du match remporté par les Blancos au Bernabéu face au Celta Vigo (2-1). José Mourinho a fait entrer Endrick à la 71e minute à la place de Diomande, alors que le score était encore de 1-1. Espi a ensuite offert la victoire aux Merengues à la 85e minute.

Endrick a disputé 8 matches jusqu’ici cette saison, avec un but et une passe décisive à son actif. Au total, l’ancien joueur de Palmeiras a passé 160 minutes sur le terrain avec l’équipe de Mourinho cette saison.

En raison de cette blessure, Endrick pourrait être absent pendant environ un mois et manquer les matches de championnat prévus avant la trêve contre Alaves, la Real Sociedad, l’Athletic Bilbao, Osasuna et A Coruna, ainsi que les rencontres de Ligue des champions face au PSV et à Arsenal.

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Endrick suscite un vif intérêt de l’AC Milan et de la Roma sur le marché des transferts, les deux clubs souhaitant l’obtenir en prêt lors du mercato de janvier. Si le Brésilien devait effectivement rester à l’écart jusqu’à la trêve, samedi pourrait même avoir été sa dernière apparition cette saison sous le maillot du Real Madrid.