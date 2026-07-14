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FRANCE-BASTILLE DAY-PARADEAFP

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Réaction immédiate : la FIFA satisfait la requête du président français juste avant le match face à l’Espagne

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É.-U.

Que va-t-il se passer lors de la demi-finale de la Coupe du monde ?

La Fédération internationale de football (FIFA) a accédé à la demande officielle du président français Emmanuel Macron d’observer une minute de silence avant le coup d’envoi du match opposant la France à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

afin d’honorer la mémoire des victimes de l’attentat terroriste qui a frappé la ville de Nice, le soir du 14 juillet 2016, un attentat à la voiture bélier a frappé la foule rassemblée au Parc des Anglais pour célébrer la fête nationale : un homme a délibérément foncé avec un camion de marchandises, tuant 84 personnes avant d’être abattu par la police.

Le président français a annoncé sur son compte « X » que cette minute de silence serait respectée mardi soir au stade AT&T d’Arlington (Texas, États-Unis), juste avant le coup d’envoi de la rencontre très attendue. 

Le président français a remercié le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, d’avoir rapidement accédé à cette demande.

La rencontre, qui coïncide avec le dixième anniversaire de l’attaque sanglante du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice (85 morts, plusieurs centaines de blessés), sera donc précédée d’un moment de recueillement.

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Le coup d’envoi de ce choc entre deux des principaux prétendants au titre sera donné à 22h00 (heure de La Mecque). Avant le coup d’envoi, un hommage sera donc rendu aux victimes de l’une des attaques terroristes les plus tragiques de l’histoire récente de la France.

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