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RB Leipzig - VfL Wolfsburg : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 22 nov. 2026 - 10:00

Le RB Leipzig affronte le VfL Wolfsburg en Google Pixel Frauen-Bundesliga. Cette rencontre de la 11e journée opposera deux équipes dont les situations au classement contrastent nettement.

La saison est jusqu’ici décevante pour le RB Leipzig. Les joueuses de Saxe occupent la dixième place du classement et traversent une véritable période de méforme : elles ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches officiels, dont un lourd revers 5-1 contre l’Eintracht Francfort le week-end dernier.

Le VfL Wolfsburg affiche, en revanche, une belle forme. Les joueuses de Basse-Saxe sont deuxièmes du classement et ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches. Elles se sont toutefois inclinées 4-1 face au Bayern Munich lors de leur dernière rencontre et chercheront à se racheter.

L’historique des confrontations directes est sans équivoque : Wolfsburg a remporté les quatre précédents duels de Bundesliga contre Leipzig, le dernier 3-2 en mai 2026.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion du match en direct.

L’actualité de la semaine : qu’ont fait le RB Leipzig et le VfL Wolfsburg ?

Le RB Leipzig aborde cette rencontre avec un bilan décevant : une seule victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe vient de subir un lourd revers 5-1 contre l’Eintracht Francfort. Leipzig s’est également incliné 5-1 face au Bayern Munich. Seul le déplacement à Fribourg s’est soldé par une victoire 3-0 pour les joueuses de Saxe.

Le VfL Wolfsburg affiche, en revanche, une bien meilleure forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Les joueuses de Wolfsburg ont notamment battu l’Eintracht Francfort 3-1 et le 1. FC Cologne 3-0 en Bundesliga. Seul le choc au sommet contre le Bayern Munich s’est soldé par une défaite 4-1. En Coupe d’Allemagne féminine, Wolfsburg a écrasé le TSG 1899 Hoffenheim 8-0.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg : compositions d’équipe

RB Leipzig - VfL Wolfsburg : forme des équipes

RB Leipzig - VfL Wolfsburg : bilan des confrontations directes

RB Leipzig - VfL Wolfsburg : les classements