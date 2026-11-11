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Bundesliga
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RB Leipzig - Eintracht Francfort en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

En Bundesliga, le RB Leipzig affronte l’Eintracht Francfort. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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RB Leipzig - Eintracht Francfort : heure du coup d’envoi

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Bundesliga - Journée 10

Le RB Leipzig reçoit l’Eintracht Francfort en Bundesliga pour un duel entre deux équipes qui abordent cette rencontre dans des situations très différentes.

Leipzig traverse une période agitée. Avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, le club saxon cherche de toute urgence à retrouver de la stabilité. La défaite 1-5 contre le Bayern Munich reste dans les esprits.

Antonio Nusa est l’une des rares satisfactions du côté de l’équipe à domicile. Malgré la crise que traverse son équipe, le Norvégien enchaîne les performances régulières et suscite ainsi l’intérêt de grands clubs allemands et étrangers.

L’Eintracht Francfort affiche une meilleure forme. Le club de Hesse occupe la troisième place du classement et arrive avec la confiance d’une équipe qui a récemment obtenu des résultats convaincants.

La récente défaite contre le VfL Wolfsburg invite toutefois à tempérer l’enthousiasme. Francfort devra livrer à l’extérieur une prestation à la hauteur de sa place au classement.

La rencontre promet un match de Bundesliga intense entre une équipe à domicile qui a besoin de points et un visiteur déterminé à conserver sa place dans le groupe de tête.

Vous trouverez plus bas toutes les informations pour savoir où et comment suivre la rencontre en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au RB Leipzig et à l’Eintracht Francfort ?

Le RB Leipzig aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club saxon a récemment battu Mayence 05 5-0 et gagné 3-0 à Fribourg, avant de subir une lourde défaite 1-5 contre le Bayern Munich. Il a ensuite essuyé deux revers consécutifs, dont un 3-1 contre le 1. FC Cologne. Sur cette période, Leipzig a inscrit dix buts et en a encaissé neuf.

L’Eintracht Francfort compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club de Hesse a battu le VfB Stuttgart 3-0 et fait match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen, mais a perdu son dernier match 3-1 contre le VfL Wolfsburg. Au total, Francfort a marqué cinq buts et en a encaissé cinq sur cette période.

RBL

RBL - Forme

M05
V5-0
FRE
V0-3
FCB
D1-5
FCK
D1-0
FCK
D3-1
But marqué (encaissé)
10/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FFC

FFC - Forme

FCB
D0-1
LEV
N1-1
STU
V0-3
FCN
V0-0
WOB
D1-3
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

RB Leipzig - Eintracht Francfort : compositions d’équipe

RB Leipzig - Eintracht Francfort : forme

RBL

RBL - Forme

M05
V5-0
FRE
V0-3
FCB
D1-5
FCK
D1-0
FCK
D3-1
But marqué (encaissé)
10/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FFC

FFC - Forme

FCB
D0-1
LEV
N1-1
STU
V0-3
FCN
V0-0
WOB
D1-3
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

RB Leipzig - Eintracht Francfort : bilan des confrontations directes

Face à face

RB LeipzigNulEintracht Frankfurt
1
1
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FFC
1
FDM
7Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

RB Leipzig - Eintracht Francfort : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9900328+2427
V
V
V
V
V
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
9801299+2024
V
V
V
V
D
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
95221610+617
D
V
N
D
V
4
Werder BremenWerder BremenSVW
95131814+416
D
V
V
D
N
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
V
D
N
V
V
6
FC KoelnFC KoelnFCK
95041613+315
V
D
V
D
D
7
Union BerlinUnion BerlinUNB
93241517-211
N
N
V
V
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
V
D
D
D
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
93151517-210
D
D
V
V
D
10
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
93151216-410
N
D
V
V
V
11
FreiburgFreiburgFRE
93151118-710
D
D
D
V
D
12
NuernbergNuernbergFCN
92251623-78
V
V
D
D
D
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
91351417-36
D
N
D
D
V
14
Mainz 05Mainz 05M05
9009530-250
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Relégation

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