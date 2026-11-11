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RB Leipzig - Eintracht Francfort : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 15 nov. 2026 - 10:00

Le RB Leipzig reçoit l’Eintracht Francfort en Bundesliga pour un duel entre deux équipes qui abordent cette rencontre dans des situations très différentes.

Leipzig traverse une période agitée. Avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, le club saxon cherche de toute urgence à retrouver de la stabilité. La défaite 1-5 contre le Bayern Munich reste dans les esprits.

Antonio Nusa est l’une des rares satisfactions du côté de l’équipe à domicile. Malgré la crise que traverse son équipe, le Norvégien enchaîne les performances régulières et suscite ainsi l’intérêt de grands clubs allemands et étrangers.

L’Eintracht Francfort affiche une meilleure forme. Le club de Hesse occupe la troisième place du classement et arrive avec la confiance d’une équipe qui a récemment obtenu des résultats convaincants.

La récente défaite contre le VfL Wolfsburg invite toutefois à tempérer l’enthousiasme. Francfort devra livrer à l’extérieur une prestation à la hauteur de sa place au classement.

La rencontre promet un match de Bundesliga intense entre une équipe à domicile qui a besoin de points et un visiteur déterminé à conserver sa place dans le groupe de tête.

Vous trouverez plus bas toutes les informations pour savoir où et comment suivre la rencontre en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au RB Leipzig et à l’Eintracht Francfort ?

Le RB Leipzig aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club saxon a récemment battu Mayence 05 5-0 et gagné 3-0 à Fribourg, avant de subir une lourde défaite 1-5 contre le Bayern Munich. Il a ensuite essuyé deux revers consécutifs, dont un 3-1 contre le 1. FC Cologne. Sur cette période, Leipzig a inscrit dix buts et en a encaissé neuf.

L’Eintracht Francfort compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club de Hesse a battu le VfB Stuttgart 3-0 et fait match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen, mais a perdu son dernier match 3-1 contre le VfL Wolfsburg. Au total, Francfort a marqué cinq buts et en a encaissé cinq sur cette période.

RB Leipzig - Eintracht Francfort : compositions d’équipe

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