Rayane Bounida envoie un signal à l’Ajax concernant son avenir au club

Rayane Bounida n’exclut pas de prolonger à terme son contrat avec l’Ajax, qui court jusqu’à la mi-2028. Le milieu offensif évoque également la manière dont l’entraîneur Míchel Sánchez peut l’utiliser.

Bounida sait désormais que Míchel ne le considère pas comme un ailier droit. Cela ne pose aucun problème au joueur de l’Ajax. « Le plus important, c’est que je joue. Que ce soit à droite, dans l’axe ou à gauche. Je veux simplement jouer au football et j’irai là où l’entraîneur aura besoin de moi », explique-t-il dans le Ajax Life Podcast.

Selon Bounida, la concurrence accrue au sein de l’effectif de l’Ajax n’est pas forcément une mauvaise chose. « Il y a désormais plusieurs joueurs à ton poste, mais la concurrence est une bonne chose. Tu es à l’Ajax, le plus grand club des Pays-Bas. À toi de montrer que tu es le meilleur. »

Bounida a beaucoup appris pendant sa récente période de rééducation. « Je n’avais jamais eu de grosse blessure auparavant, donc cela a été difficile mentalement. Mais, heureusement, j’avais beaucoup de personnes autour de moi pour m’aider à traverser cette période. Aujourd’hui, je suis un peu plus fort mentalement et presque de nouveau en forme. »

Dans le podcast, le milieu de terrain évoque aussi son avenir à l’Ajax. En février, il a reçu une proposition pour prolonger son contrat, qui court jusqu’à la mi-2028 et comporte une option pour une année supplémentaire. Sa blessure a toutefois retardé les discussions entre le club et le joueur.

« Je pense qu’il faut attendre un peu. J’ai été absent longtemps, donc c’est compréhensible. Je dois retrouver la forme, jouer et montrer ce que je vaux. Je suis ouvert à une prolongation, alors nous verrons bien », déclare Bounida.

Bounida a réintégré le groupe de l’Ajax pour les matches en septembre. Jusqu’à présent, il n’a joué qu’en entrant en cours de match contre le FC Groningen, battu 2-5. Lors des autres rencontres, il est resté 90 minutes sur le banc.