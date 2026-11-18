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À Ravenna, le retour de Ronaldinho sur le terrain fait toujours parler.

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Près de dix ans après avoir annoncé sa retraite de joueur, l’attaquant brésilien de 46 ans a disputé dimanche dernier la première période du match de championnat du groupe B de la Serie C italienne, remporté 2-0 par son équipe de Ravenna lors du derby contre Forlì, qui a ensuite nommé Lamberto Zauli entraîneur en remplacement de Nicola Campedelli, démissionnaire.

Sur l’autre banc se trouve Andrea Mandorlini. L’entraîneur de Ravenna a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « C’est certainement l’un des plus grands moments de l’histoire sportive de Ravenne. »

« Entraîner Ronaldinho, même pour une seule fois, sans compter l’échauffement d’avant-match, c’est pour moi une émotion pure. Nous parlons certes d’un joueur d’exception, mais aussi d’un homme extraordinaire. Il est arrivé ici avec ce sourire que nous connaissions tous, il s’est montré disponible pour tout le monde : ses coéquipiers, les jeunes du centre de formation, les familles. Il n’a refusé à personne un selfie, un autographe ou un salut, offrant son temps et sa bonne humeur. »

« Ai-je eu peur de jouer à dix un match aussi important qu’un derby ? Jamais. Nous avions tout préparé dans les moindres détails avec le club : il y avait un plan précis pour gérer le talent de Ronaldinho et nous avons même étudié une composition spéciale pour qu’il soit un atout supplémentaire. »

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« Sur le plan marketing, cela a été un coup sensationnel, mais je suis entraîneur et je m’occupe du terrain. Et je peux vous dire que, oui, Ronaldinho a joué un rôle important dans la victoire contre Forlì, un match non officiel mais « tout ce qu’il y a de plus officiel », puisqu’il s’agissait en plus d’un derby. »

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« Ronaldinho est un phénomène, il s’est intégré au vestiaire avec la politesse et l’humanité que vous avez vues à la télévision. Aucune attitude de superstar. Il s’est changé avec nous, a motivé les joueurs un par un et a partagé avec eux des moments intimes et inoubliables. C’est le genre de joueur d’exception qui ne vous déçoit pas quand vous le rencontrez. »

« Deux de mes anciens joueurs m’avaient aussi parlé de lui. Quand j’entraînais le Hellas Vérone, j’avais demandé à Rafael Marquez et Javier Saviola (ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, ndlr) comment était Ronaldinho dans le vestiaire. Ils m’avaient fait de lui un portrait que j’ai retrouvé trait pour trait ici, à Ravenne. Une personne rayonnante, souriante, toujours disponible pour ses coéquipiers, de celles qui mettent de la bonne humeur dans un vestiaire parce qu’on sait qu’elles peuvent vous faire gagner des matches. Un tel champion vous enlève de la pression. »

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« A-t-il noué des liens avec quelqu’un en particulier ? Vinicius est brésilien comme lui et lui a servi de guide, mais je dirais vraiment avec tout le monde, comme le montre la photo d’avant-match sur laquelle tout l’effectif a posé à ses côtés, et surtout la joie débridée après le but de l’ouverture du score. Il a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde mais, à 46 ans, le voir fêter ainsi un but contre Forlì a été une émotion pure pour moi aussi. »

« L’impact de Ronaldinho à Ravenne m’a-t-il rappelé l’un des grands champions avec qui j’ai joué ? Peut-être Karl-Heinz Rummenigge, quand j’étais à l’Inter. À l’époque aussi, cela avait été un coup extraordinaire pour les supporters, mais également pour nous, les joueurs. »

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« Ronaldinho m’a dit qu’il aimerait beaucoup revenir pour jouer un autre match, qu’il s’était amusé et qu’il s’était très bien entendu avec les joueurs. De mon côté, je suis entièrement partant : pour un tel champion, la porte n’est pas seulement ouverte, elle est grande ouverte. »