Raphinha, le modèle pris entre deux feux : le Brésil met la pression, le Barça en paie le prix

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Chaque match de la Seleção pendant la trêve internationale est devenu, ces derniers temps, une source d'inquiétude croissante au FC Barcelone au sujet de Raphinha, le capitaine du Barça.

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Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le problème ne se limite plus aux blessures musculaires dont le joueur est victime pendant les trêves internationales, ni à la fatigue liée aux longs déplacements pour disputer des matchs amicaux hors du continent européen. Il touche désormais aussi la pression psychologique que subit le capitaine de la Seleção, sur fond de résultats en baisse de la sélection et de critiques dans son pays.

Le Barça suit désormais avec inquiétude la situation de son ailier brésilien , d'autant que le joueur de 29 ans s'est blessé musculairement à trois reprises lors des trois derniers rassemblements internationaux, en mars, juin et septembre. Deux de ces blessures sont survenues lors de matchs amicaux, la troisième pendant la Coupe du monde, ce qui l'a poussé à envisager une autre manière de gérer ses apparitions en sélection.

Raphinha a fait part de son souhait de discuter avec Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, de la gestion de son temps de jeu afin d'éviter de nouvelles blessures. Il l'a fait le jour même de l'annonce de la prolongation de son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2030, une démarche saluée par le club catalan. Mais il s'est retrouvé face à un nouveau problème en raison des réactions indignées au Brésil.

Le joueur a été critiqué par une partie des supporters et des médias brésiliens, ses déclarations ayant été interprétées comme une tentative d'esquiver la sélection ou de minimiser son engagement sous le maillot de la Seleção, alors que son message était clair : il souhaitait préserver sa condition physique et continuer à servir son club comme son équipe nationale.

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Cette pression a renforcé les craintes du Barça, d'autant que Raphinha n'a pas pu rentrer en Espagne avant mercredi, alors qu'il savait depuis samedi, après son exclusion lors du match amical face au Japon, qu'il ne disputerait pas la rencontre suivante contre Singapour. Une situation qui a soulevé des interrogations au sein du club sur les raisons de son maintien au sein de la délégation brésilienne.

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Raphinha avait tenté de mettre fin à la polémique lors d'une conférence de presse précédant le match contre le Japon. Très ému, au bord des larmes, il avait expliqué sa position : « Je pense m'être bien expliqué. J'ai seulement dit que je devais prendre soin de moi, je ne veux plus de blessures. Ce que je veux, c'est être disponible pour le Brésil et pour Barcelone. »

Malgré ce climat tendu, la star du Barça a joué 71 minutes face au Japon, lors d'une rencontre conclue par une défaite 3-2 du Brésil, sans se blesser à nouveau. Un signe que l'accord trouvé avec Ancelotti sur la gestion de ses apparitions commence à porter ses fruits sur le plan physique.

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La prestation de Raphinha a toutefois reflété l'ampleur de la tension qu'il vit en ce moment. Il s'est montré nerveux face aux interventions des joueurs japonais et aux décisions arbitrales, avant de perdre ses nerfs après son remplacement en contestant vivement l'action ayant précédé le but de la victoire japonaise à la 91e minute, ce qui lui a valu un carton rouge pour ses protestations.

Selon le règlement de la FIFA, un carton rouge entraîne une suspension d'un match, même lorsqu'il est reçu lors d'une rencontre amicale. Raphinha manquera donc le prochain match du Brésil face à Singapour, mais il restera avec la délégation en tant que modèle pour ses coéquipiers, en sa qualité de l'un des capitaines de l'équipe et de l'un des éléments qui jouissent de la confiance du staff technique.

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La Confédération brésilienne de football a confirmé sa volonté de garder le joueur au sein du groupe, bien qu'il ne puisse pas jouer : « Cela ne sert à rien de se passer de lui, c'est l'un de nos leaders. » Un message qui témoigne d'une reconnaissance évidente de son statut en sélection, mais qui alourdit en même temps la responsabilité qui pèse sur ses épaules, à un moment où la Seleção traverse une baisse de niveau et de résultats.

L'un des problèmes qui pèsent sur Raphinha tient au sentiment permanent de devoir justifier sa place en sélection brésilienne, contrairement à sa situation au Barça, où il est devenu l'une des stars les plus en vue et les plus influentes de l'équipe. C'est particulièrement vrai cette saison, qui l'a vu se muer en attaquant capable de marquer régulièrement, passant du statut d'ailier remarquable à celui de joueur plus décisif près du but.

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Le chemin de Raphinha vers le statut de star n'a pas été simple. Il a débuté sa carrière au Brésil avec Avaí, avant de rejoindre le Vitória Guimarães, au Portugal, en 2016, à l'âge de 19 ans. Il a ensuite entamé un long parcours sur les terrains européens, passant par le Sporting Portugal, le Stade rennais et Leeds United, avant de connaître sa première sélection avec le Brésil en 2021.

Son transfert à Leeds United a constitué une étape importante de sa carrière. Auteur de prestations remarquées en Premier League, il a gagné la confiance du staff de la sélection et entamé une nouvelle phase qui l'a conduit au statut qu'il occupe aujourd'hui. Mais son expérience internationale ne lui a pas encore apporté le même sentiment de stabilité et de confiance que celui qu'il a trouvé au Barça.

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Le club catalan estime que le joueur a les ressources pour surmonter cette période, d'autant qu'il a déjà traversé des moments difficiles et réussi à transformer son image, passant d'ailier critiqué à l'un des éléments les plus importants de l'équipe. Mais cela exige qu'il bénéficie de soutien, de confiance et d'une liberté suffisante en sélection brésilienne, loin de la pression constante qui lui donne le sentiment de devoir faire ses preuves à chaque match.

Le Barça craint que cette pression ne se transforme en un problème plus grave, affectant l'état physique et mental de Raphinha, d'autant que l'équipe s'appuie essentiellement sur lui dans son projet offensif, lui qui est devenu l'un des joueurs les plus décisifs de l'effectif. Ainsi, si le joueur retrouve son équilibre avec la sélection brésilienne, ce ne sera pas seulement un gain pour la Seleção : le club catalan en profitera également.