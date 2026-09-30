Raphinha de retour à Barcelone : la Fédération brésilienne révèle officiellement la nature de la blessure

La Fédération brésilienne a publié un communiqué officiel ce mercredi matin, dans lequel elle a annoncé le retour de Raphinha à Barcelone, à titre préventif, après sa blessure avec la sélection de son pays lors d'un match amical contre l'Australie.

Raphinha a inscrit un but sur penalty lors de la rencontre qui s'est soldée par une victoire de la Seleção (4-2), mais il a quitté le terrain à l'issue de la première mi-temps, après avoir été touché par un gonflement à la cuisse droite.

Raphinha manquera ainsi le match amical du Brésil contre l'Inde, prévu le 3 octobre prochain.

Selon le journal catalan « Mundo Deportivo », les examens médicaux réalisés sur le joueur de Barcelone ont confirmé que la blessure n'était pas grave, mais qu'il en ressentait la gêne et qu'il était sage d'éviter tout risque inutile.

La Fédération brésilienne a précisé dans son communiqué que Raphinha souffrait d'un « œdème musculaire », raison pour laquelle il a été écarté de la liste de l'entraîneur Carlo Ancelotti avant la confrontation face à l'Inde.

Raphinha compte revenir dans les plus brefs délais pour être soigné par le staff médical de Barcelone. Il devrait passer des examens médicaux complémentaires dès son arrivée à Barcelone afin d'évaluer son état et d'accélérer sa récupération, pour être prêt à jouer sous la houlette de Hansi Flick dès le premier match après la fin de la trêve internationale.

Raphinha est considéré comme l'une des grandes vedettes de Barcelone cette saison, notamment après son changement de poste et son repositionnement en pointe, puisqu'il a inscrit 14 buts en seulement 8 matches disputés avec le club catalan.



