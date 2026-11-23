Comment regarder Rangers - Aberdeen avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse Sunrise TV

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Premiership - Journée 12 24 nov. 2026 - 15:00 Ibrox Stadium

Les Rangers reçoivent Aberdeen au stade d’Ibrox, à Glasgow, pour un match de Premiership entre deux équipes qui se sont affrontées en Coupe de la Ligue il y a seulement quelques semaines.

L’équipe de Derek McInnes arrive en bonne forme. Elle a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et fait match nul lors du cinquième. Elle a également gardé sa cage inviolée à trois reprises durant cette période.

Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 sur le terrain de Motherwell, précédée d’un succès 2-0 à St. Mirren. Les Rangers ont également battu Aberdeen 1-0 en Coupe de la Ligue le 31 octobre.

L’équipe de Mario Frick se rend à Glasgow dans une période bien plus difficile. Aberdeen a perdu quatre de ses cinq derniers matches, encaissant 11 buts au passage.

Sa dernière sortie lui a apporté un peu de répit, avec une victoire 4-2 à Kilmarnock. Ce résultat a mis fin à une série de quatre défaites consécutives, dont un revers 4-0 sur le terrain d’Hibernian.

Aberdeen devra rapidement retrouver son meilleur niveau face à des Rangers qui ont remporté les cinq dernières confrontations entre les deux équipes. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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