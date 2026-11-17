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Le Portugal de Gonçalo Ramos, désormais privé de Cristiano Ronaldo, s'impose face au pays de Galles au terme d'un match marqué par de nombreux faits de jeu. Bruno Fernandes ouvre le score. Il est également au cœur du possible prochain mercato de l'AC Milan. L'avantage portugais ne dure que quelques minutes, puisque Brooks égalise à la 13e minute. Pedro Neto marque à la 43e minute (avant d'être expulsé à la 74e), puis Borges à la 70e. Entre-temps, le pays de Galles avait réduit l'écart grâce au but de Thomas à la 40e minute.

Une victoire 3-2 qui hisse Jorge Jesus à la première place, mais Gonçalo Ramos déçoit encore. L'attaquant de l'AC Milan est resté sur le terrain pendant 60 minutes sans toutefois peser concrètement sur le jeu offensif portugais.