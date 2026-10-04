Ramos en feu, encore un but avec le Portugal : 3 en 4 matches

Dans l’antre de Porto, le stade Do Dragao, le Portugal de Gonçalo Ramos a accueilli la Norvège de Haaland. Un match entre deux équipes très bien armées, qui se sont en effet livré bataille jusqu’à la 90e minute. Les visiteurs ont pris l’avantage grâce à un superbe but d’Ajer. Mais leur avance a peu duré, puisque seulement cinq minutes plus tard, l’habituel Cancelo a inscrit un grand but pour rétablir l’égalité.





Dans les dernières minutes de la rencontre, après une seconde période très équilibrée, l’attaquant du Milan Gonçalo Ramos, qui restait sur 2 buts et 1 passe décisive, a marqué le but du 2-1 sur une passe décisive de Joao Felix, un but qui permet au Portugal de compter 12 points en 4 matches. Le bilan de Ramos est de trois buts en quatre matches, il va maintenant retourner à Milan.