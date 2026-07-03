L'attaquant Gonzalo Ramos a joué un rôle décisif dans la qualification du Portugal pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, aux dépens de la Croatie.

Entré en jeu à la 62^e minute, il a inscrit le but décisif à la 4^e minute du temps additionnel (90+4).

Le quotidien A Bola a relayé ses propos à l’antenne de Sport TV : « Ce fut un match difficile. Nous avons d’abord été menés, puis la victoire est venue dans le désespoir et la souffrance. »

Il a ajouté : « L’essentiel, c’est que nous nous soyons qualifiés et que nous ayons montré la force de notre équipe. Ce match appartient désormais au passé, et nous devons désormais nous concentrer sur le prochain match. »

« Ce but est venu presque par réflexe, a-t-il expliqué. Je sais que je me distingue souvent dans ce genre de moments. D’habitude, je marque et je fais la différence. »

Il a souligné : « Une fois de plus, j’ai prouvé que j’étais là pour aider et faire la différence. Il y a des jours plus difficiles, mais le jour du match, c’est tout à fait autre chose. Il y a des choses plus importantes que le fait de jouer plus ou moins de minutes. »

« Sans mon niveau d’énergie habituel, je n’aurais pas pu aider l’équipe. Mais j’y suis parvenu, et ça en valait la peine. Cristiano Ronaldo m’avait prévenu : je serais décisif. J’ai transmis ce message à mes coéquipiers dans le vestiaire, leur assurant que, si je jouais, je marquerais. Promesse tenue. »

Interrogé sur la prochaine rencontre face à l’Espagne, il a répondu : « C’est une équipe solide, mais nous voulons être champions du monde et, pour aller loin dans ce tournoi, il faut battre les meilleurs. Ce sera un grand match. »

Il a également évoqué Diogo Jota, en déclarant : « On parle de lui tous les jours. Il nous donne de la force, et la victoire d’aujourd’hui était vraiment exceptionnelle. »

Selon Opta, Ramos marque ou fait marquer toutes les 37 minutes en Coupe du monde, la meilleure moyenne parmi les Portugais ayant participé à au moins cinq buts dans l’histoire de l’épreuve.